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Yaşam

Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu

Listede ikinci sırada yer alan isim dikkat çekti

05 Nisan 2017 01:16

Hollywood yıldızları Emma Watson, Blake Lively ve Angelina Jolie gibi yıldızları geride bırakan Hindistanlı oyuncu Priyanka Chopra, ‘dünyanın en güzel ikinci kadını’ seçildi.

Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı ‘dünyanın en güzel kadını’ oylamasının sonuçları açıkladı. Listenin ilk sırasında pop müziğin divası Beyonce yer alırken, asıl dikkat çeken isim dünyaca ünlü yıldızları geçerek ikincilik koltuğuna oturan Hindistanlı oyuncu ve manken Priyanka Chopra oldu.

‘Beyonce benim de 1 numaram’

2000 yılında Kainat Güzel seçilen Chopra, Twitter hesabından paylaştığı mesajda kendisine destek verenlere teşekkür etti ve ekledi: “Beyonce benim de bir numaram!!!”

Fahriye Evcen dünyanın en güzel kadını listesinin 9. sırasında

Vizyona girecek Baywatch filminin başrol oyuncularından Chopra’nın ikinci sırada yer aldığı listede bir de tanık isim var. Oyuncu Fahriye Evcen, internet üzerinden yapılan oylama ile belirlenen listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

Listenin tamamı ise şöyle:

  1. Beyonce
  2. Priyanka Chopra
  3. Taylor Hill
  4. Emma Watson
  5. Dakota Johnson
  6. Hillary Clinton
  7. Margot Robbie
  8. Angelina Jolie
  9. Fahriye Evcen
  10. Alexandra Daddario
  11. Victoria Ruffo
  12. Emma Stone
  13. Gigi Hadid
  14. Niki Karimi
  15. Ashley Graham
  16. Gal Gadot
  17. Blake Lively
  18. Amanda Cerny
  19. Adriana Lima
  20. Haifa Wehbe
  21. Michelle Obama
  22. Oprah Winfrey
  23. Elizaveta Boyarskaya
  24. Ronda Rousey
  25. Manuela Arcuri
  26. Anne Curtis
  27. Naomi Campbell
  28. Taraneh Alidoosti
  29. Alicia Vikander
  30. Mozhdah Jamalzadah

 

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