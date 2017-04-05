Dünyanın en güzel kadınları listesi belli oldu

Hollywood yıldızları Emma Watson, Blake Lively ve Angelina Jolie gibi yıldızları geride bırakan Hindistanlı oyuncu Priyanka Chopra, ‘dünyanın en güzel ikinci kadını’ seçildi.

Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı ‘dünyanın en güzel kadını’ oylamasının sonuçları açıkladı. Listenin ilk sırasında pop müziğin divası Beyonce yer alırken, asıl dikkat çeken isim dünyaca ünlü yıldızları geçerek ikincilik koltuğuna oturan Hindistanlı oyuncu ve manken Priyanka Chopra oldu.

‘Beyonce benim de 1 numaram’

2000 yılında Kainat Güzel seçilen Chopra, Twitter hesabından paylaştığı mesajda kendisine destek verenlere teşekkür etti ve ekledi: “Beyonce benim de bir numaram!!!”

Fahriye Evcen dünyanın en güzel kadını listesinin 9. sırasında

Vizyona girecek Baywatch filminin başrol oyuncularından Chopra’nın ikinci sırada yer aldığı listede bir de tanık isim var. Oyuncu Fahriye Evcen, internet üzerinden yapılan oylama ile belirlenen listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

Listenin tamamı ise şöyle: