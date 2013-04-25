Dünyanın en güzel kadını Gwyneth Paltrow

40 yaşındaki aktris, Jennifer Lawrence, Kerry Washington, Amanda Seyfried, Zooey Deschanel, Halle Berry ve Kelly Rowland gibi güzel kadınların da yer aldığı listenin en üstüne yerleşti.

Gwyneth dergiye verdiği ropörtajda: "Evin etrafında kot pantolon ve tişört giyiyorum. Makyaj yapmıyorum gerçekten" şeklinde açıklamalarda bulundu. Eşi Chris Martin için ise: "Bu konuda beni diline dolayacaktır. Çünkü genelde beni iyi giyinmiş olarak değil, dağınık saçlarımla ve bol şortumla görmeye alışık o!" dedi.