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Dünyanın en güzel kadını Gwyneth Paltrow

People dergisi 2013 yılı için Dünyanın En Güzel Kadını olarak Gwyneth Paltrow'u seçti

25 Nisan 2013 16:35

40 yaşındaki aktris, Jennifer Lawrence, Kerry Washington, Amanda Seyfried, Zooey Deschanel, Halle Berry ve Kelly Rowland gibi güzel kadınların da yer aldığı listenin en üstüne yerleşti.

Gwyneth dergiye verdiği ropörtajda: "Evin etrafında kot pantolon ve tişört giyiyorum. Makyaj yapmıyorum gerçekten" şeklinde açıklamalarda bulundu. Eşi Chris Martin için ise: "Bu konuda beni diline dolayacaktır. Çünkü genelde beni iyi giyinmiş olarak değil, dağınık saçlarımla ve bol şortumla görmeye alışık o!" dedi.

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