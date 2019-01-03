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Yaşam

'Dünyanın en güçlü dilleri' listesi açıklandı; işte Türkçe'nin sıralaması

Dünyanın en güçlü dili İngilizce

03 Ocak 2019 19:26

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) “Dünyanın En Güçlü Dilleri” sıralamasını yayınladı. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısının 15 dili kullandığının belirtildiği araştırmaya göre, İngilizce dünyanın en güçlü dili olma konumunu sürdürüyor. İlk 10 dilden 6'sını Avrupa dilleri oluştururken Türkçe 18. sırada yer alıyor.

Euronews’ta yer alan habere göre, Dünya Ekonomik Forumu sıralamada şu beş kriteri dikkate aldı:

1. Coğrafya: Seyahat yeteneği

2. Ekonomi: Ekonomiye katılma yeteneği

3. İletişim: Diyaloğa girme yeteneği

4. Bilgi ve medya: Bilgi ve medyayı kullanabilme yeteneği

5. Diplomasi: Uluslararası ilişkilere dahil olma yeteneği

İşte dünyanın en güçlü dilleri:

 

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