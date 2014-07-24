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Kültür-Sanat

Dünyanın en eski şarkısı 3 bin 400 yaşında

Çivi yazısıyla yazılmış, 'Hurri İlahisi' adındaki dünyanın en eski şarkısı gün yüzüne çıkarıldı. Tapınaktan çıkan şarkı, Ugarit kraliçesi Nikkal için bestelenmiş

24 Temmuz 2014 13:35

Ugarit harabelerinde keşfedilen kil tabletler arkeolojide büyük bir öneme sahip. Çivi yazısıyla yazılan 36 tablet gün ışığına çıkartıldıktan sonra literatüre ‘Hurri İlahisi’ ismiyle kaydedildi. Asuroloji profesörü Kilmer'a göre, yazıtlardaki melodi tam 3 bin 400 yaşında. 

Hürriyet'ten Ayla Günerhan'ın haberine göre Ugarit, milattan önce, Suriye’nin Ras Shamra bölgesinde yer alıyordu. Depremle yerle bir olan Ugarit, zamanın en önemli ticaret merkezlerinden de biriydi. California Üniversitesi profesörü ve Berkeley Antropoloji Müzesi’nin küratörü Anne Draffkorn Kilmer, M.Ö. 14. yüzyıla dayanan tabletleri 15 yıl boyunca çözmeye çalıştı. 

 

En eski şarkının adı 'Hurri İlahisi' 

 

Çivi yazısı 36 tablet gün ışığına çıkartıldıktan sonra literatüre ‘Hurri İlahisi’ ismiyle kaydedildi. Asuroloji profesörü Kilmer'a göre, yazıtlardaki melodi tam 3 bin 400 yaşında. 


Tapınakta keşfedilen ilahi, Ugarit tanrıçası Nikkal için bestelenmiş. Tabletlerde, ilahilerin arpla nasıl çalınacağına dair açıklamalar da mevcut. Arkeologların paha biçilemez kadar değerli olarak betimlediği nota tabletlerinin hepsi bugün Ulusal Şam Müzesi’nde sergilenmekte. 

Müzikoloji dünyasını sarsan keşif devrim yarattı ve müziğin orijini tartışmalarında ekseni Ortadoğu’ya kaydırdı. 

Ugarit’te keşfedilen 36 müzikal yazıtın sadece bir tanesi (Hymn 6) bugün çalınabilecek kadar korunmuş konumda.

 

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