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Deutsche Welle

Dünyanın en eski Kuran-ı Kerim'i

Hz. Muhammed henüz hayattayken yazıldığı tahmin edilen Kuran-ı Kerim sayfaları bulundu. En az 1370 yıllık sayfalarda dört sure yer alıyor.

22 Temmuz 2015 18:31


Birmingham Üniversitesi kütüphanesinde tesadüfen ortaya çıkan Kuran-ı Kerim sayfalarına Oxford Üniversitesi'nde karbon testi uyguladı. Tahlillere göre sayfalar yüzde 95 ihtimalle, 568 - 645 yılları arasında kaleme alındı.

'Hz. Muhammed hayattayken yazıldı'

Sayfaların Hz. Muhammed (570 – 632) henüz hayattayken kaleme alındığı ihtimali üzerinde duruluyor. Birmingham Üniversitesi Cadbury Araştırma Kütüphanesi Bölümü Başkanı Susan Worrall, "keşfin Kuran-ı Kerim'in anlaşılmasına önemli katkı sağlayacağını" söyledi.

Parşömene yazılmış Kuran sayfaları, 7'nci yüzyılın sonlarına ait başka sayfalarıyla birlikte ciltlenmiş halde bulundu. Sayfalarda 18- 20'inci sureler yer alıyor. Surelerin el yazımında Hicazi üslup benimsenmiş ve mürekkep kullanılmış.

Mingana Koleksiyonu'nda ortaya çıktı

Uzman Susan Worrall, gelişmeyi "şaşırtıcı bir keşif" olarak tanımladı. Kuran sayfaları, Birmingham Üniversitesi'nin Mingana Koleksiyonu adıyla anılan belge ve kitaplar arasında yer alıyordu.

Araştırmacı Alba Fedeli, bulunan sayfaların kaleme alındığı el yazısına benzer başka sayfaların Paris'teki Ulusal Kütüphane'de saklandığını söyledi. Uzman, Paris'teki sayfalara henüz karbon testi yapılmadığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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