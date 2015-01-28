Dünyanın en derin gölü hızla kuruyor

Dünyanın en derin ve en büyük tatlı su kaynağı olan Baykal Gölü’nün su değerleri 2013 yılına oranla yüzde 40 düşerek, 456.09 metreküp oldu. Rus yetkililerin açıklamalarına göre bu oran, 9 santimetreye eşit.

Rusya’da Greenpeace’in Baykal Gölü Koruma Programı Yöneticisi Arkadiy İvanov, göldeki su seviyesinin sekiz santimetre daha düşmesi halinde Baykal sularının kullanımının yasaklanacağını belirterek, "Su oranlarının düşüşü ilk olarak, göl canlıları ve Selenga Nehri’nin aktığı bölgede yaşayan kuşların yaşamını derinden sarsabilir" dedi.

Çevreciler oldukça sıcak ve kurak geçen yaz ayları ile ormanlık alanın genişlememesinin bu düşüşe neden olduğunu belirtiyor. Ayrıca bu duruma insan faktörü, yani çarpık kentleşme, turizm ve izinsiz erişim neden oluyor. Baykal Gölü bölgesinde yaşananlar, insana onun doğaya karşı ciddi bir sorumluluğunun olduğunu bir kez daha hatırlatmalı.

Rusya’da Greenpeace’in Baykal Gölü Koruma Programı Yöneticisi Arkadiy İvanov, Moğolistan ve Baykal ile ilgili projelerini gerçekleştirmesine destek veren ülkelerle kuruluşların gölün durumuna özel dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bilindiği üzere Moğolistan, Baykal Gölü’ne akan Selenga Nehri üzerine baraj inşası projesini geliştirmeye başladı. Bu projenin gerçekleştirilmesi hem Selenga nehri, hem de Baykal Gölü’nün su seviyesini önemli ölçüde olumsuz etkileyecektir" dedi.

Şu sıralar Rus ve yabancı çevreciler, Moğolistan’ı projelerini gerçekleştirmesi için doğaya zarar vermeyecek alternatif yöntemler kullanmaya çağırıyorlar. Bunlar arasında güneş ve rüzgar projeleri başta geliyor.