İşte dünyada en çok kullanılan şifreler

SplashData'nın hackerları, dünyanın en çok kullanılan şifreleri yayınlandı. Buna göre, İngilizce'de şifre anlamına gelen "password" en çok kullanılan şifre listeleri arasında ilk sırayı aldı. Listenin ikinci sırasında ise kolaylığıyla ünlenen "123456", üçüncü sırayı da "12345678" aldı.

Uzmanlar, daha önce de kolay ve tahmin edilebilir şifreler konusunda yapılan uyarılara rağmen yine de en kolay şifrelerin en çok kullanıldığını belirtti.

İşte dünyada en çok kullanılan o şifreler:



1. password

2, 123456

3. 12345678

4. abc123

5. qwerty

6. monkey

7. letmein

8. dragon

9. 111111

10. baseball

11. iloveyou

12. trustno1

13. 1234567

14. sunshine

15. master

16. 123123

17. welcome

18. shadow

19. ashley

20. football

21. jesus

22. michael

23. ninja

24. mustang

25. password1

Splashdata'nın şifre güvenliği için önerileri:

- Mutlaka 8 karakter ya da daha fazla karakterli şifre kullanın. Şifrenizde sayılar, harfler ve kullanabildiğiniz diğer karakterler de olsun.

- Her sitede aynı şifreyi kullanmayın

- Eğlence sitelerinde mail şifrenizi asla kullanmayın.