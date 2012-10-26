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Bilim / Teknoloji

İşte dünyada en çok kullanılan şifreler

Dünyanın en çok kullandığı şifreler arasında ilk sırayı 'password' aldı

26 Ekim 2012 13:08

SplashData'nın hackerları, dünyanın en çok kullanılan şifreleri yayınlandı. Buna göre, İngilizce'de şifre anlamına gelen "password" en çok kullanılan şifre listeleri arasında ilk sırayı aldı. Listenin ikinci sırasında ise kolaylığıyla ünlenen "123456", üçüncü sırayı da "12345678" aldı.

Uzmanlar, daha önce de kolay ve tahmin edilebilir şifreler konusunda yapılan uyarılara rağmen yine de en kolay şifrelerin en çok kullanıldığını belirtti.

İşte dünyada en çok kullanılan o şifreler:
 

1. password
2, 123456
3. 12345678
4. abc123
5. qwerty
6. monkey
7. letmein
8. dragon
9. 111111
10. baseball
11. iloveyou
12. trustno1
13. 1234567
14. sunshine
15. master
16. 123123
17. welcome
18. shadow
19. ashley
20. football
21. jesus
22. michael
23. ninja    
24. mustang
25. password1

Splashdata'nın şifre güvenliği için önerileri:

- Mutlaka 8 karakter ya da daha fazla karakterli şifre kullanın. Şifrenizde sayılar, harfler ve kullanabildiğiniz diğer karakterler de olsun.

- Her sitede aynı şifreyi kullanmayın

- Eğlence sitelerinde mail şifrenizi asla kullanmayın.

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