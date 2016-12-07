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Spor

Dünyanın en çok kazanan oyuncusu Lavezzi

Lavezzi, Hebei China Fortune formasıyla 10 maçta 2 gol attı

07 Aralık 2016 17:41

Kariyerini Çin Ligi'nde sürdüren Ezequiel Lavezzi, 580 bin Euro'luk haftalık maaşı ile dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu.

Hebei China Fortune takımında forma giyen Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki maddeler basına sızdı.

Football Leaks'in açıkladığı belgelerde, Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune'dan haftalık 580 bin Euro kazanan Lavezzi, dünya üzerindeki futbolcular içinde yapılan sıralamada ''En çok kazanan futbolcu'' unvanını da elde etmiş oldu.

Ezequiel Lavezzi'nin 23 aylık dönemde vergi kesintileri olduktan sonra kazandığı net para 44.2 milyon Euro olarak açıklandı.

Lavezzi, Hebei China Fortune formasıyla 2016 yılında çıktığı 10 maçta 2 gol attı.

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Ezequiel LavezzisözleşmeHebei China Fortune

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