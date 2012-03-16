'Dünyanın en çirkin köpeği' öldü

T24 - "Dünyanın en çirkin köpeği"nin sahibi Terry Schumacher, 15 yaşındaki, ödüllü köpeği Yoda'nın öldüğünü duyurdu.

Tüysüz Çin köpeği ile Chihuahua kırması olan Yoda, geçen yıl Kaliforniya'daki "Dünyanın En Çirkin Köpeği" yarışmasında birinciliği elde ederek ünlenmişti.

Schumacher, terkedilmiş olan Yoda'yı bulduğunda, hayvanın aslında bir sıçan olduğunu zannetmişti. Ama Yoda, yarışmada 1000 dolarlık ödülü kazanmayı başardı.

Perçem perçem tüyleri, bir deri bir kemik tüysüz bacakları olan ve dili hep dışarda dolaşan Yoda, Cumartesi günü uyurken öldü. Yalnızca 800 gram ağırlığında olan Yoda, bir apartmanın arka tarafında bulununcaya dek zorlu bir yaşam sürmüştü. Kalifornia'daki yarışmadan sonra Yoda televizyona çıkmış, hatta görünümlerin tamamen değiştirildiği şovlardan birine bile katılmıştı.

Terry Schumacher, "Yoda'nın komikliklerini özleyeceğini, ama şimdi, onu çok sevmiş olan annesi ve babasına kavuştuğu düşüncesiyle avunduğunu" söyledi. Schumacher, Yoda'yı asla unutmayacağını da ekledi. (BBC Türkçe)