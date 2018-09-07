'Dünyanın en büyük yoga okulunun' kurucusu seks tarikatı kurma suçlaması ile karşı karşıya

Tayland’ın Koh Pha-ngan adasında bulunan Agama Yoga Okulu'nda eğitim alan kadınlar, okulun kurucusu Swami Vivekananda Saraswati’nın öğrencilerini taciz ettiğini iddia etti.

Sputnik'in The Guardian'dan aktardığı habere göre, sayıları 16'yi bulan eski öğrenciler ve çalışanlardan oluşan bir grup kadın, 2003 yılında dünyanın en büyük tantric yoga okulu konuma gelen Agama Yoga Okulu'nun cinsel istismarı kolaylaştırmak için kurulan bir paravan olduğu iddiasında bulundu.

Birden fazla sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, yüzlerce kadının gerçek adı Narcis Tarcau olan Swami Vivekananda Saraswati isimli kişi tarafından aydınlanmaya veya tantrik(cinsel birleşme olmadan orgazma ulaşma) hazza ulaşmalarına yardımcı olacağına inandırılarak cinsel ilişkiye girmeye zorlandıkları iddiasında bulunuldu.

Kimliklerinin gizli kalması şartı ile Guardian'a açıklamalarda bulunan kadınlar, kıdemli birkaç çalışanın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek, yoga okulunda cinsel istismarının oldukça sıradan hale geldiğini vurguladılar.

“Aydınlamaya ulaşmayı sağlayacağına inandırarak bizleri kandırdı”

Guardian'a konuşan kadınlardan biri, "Kesinlikle bir tarikatın içine düştüğümü hissetim. O (Narcis Tarcau), bize büyü yaptı ve insanlar onun doğaüstü güçlerine körü körüne güvendi" açıklamasında bulundu.

Suçlamaları reddeden Agama Yoga Okulu'ndan yapılan açıklamada ise, " Cinsel taciz yaşadığını iddia eden kadınlardan özür dileriz" denildi.

Agama Yoga Okulu tarafında yayınlanan açıklamada, "Agama Yoga Okulu, kökenini otantik yoga geleneklerinden alan ruhsal bir üniversitedir. Bizim öğretilerimiz, tantrik yolun öğretileri ve ilkelerine dayanmaktadır. Cinsel tantra, otantik tantrik geleneğin sınırlı bir parçasıdır ve öğretilerimiz ile sınırlandırılmıştır. Bu durum, müfredatımızda açıkla ayrılmıştır.

Polis soruşturma başlattı

Tayland Ordusu ve Kraliyet Tayland Polisi, yapılan suçlamalar sonrasında Agama Yoga Okulu'na bir baskın düzenledi. Okulun kurucusu Tarcau'nun kadınların iddialarının kamuoyuna yansıması sonrasında Tayland'dan kaçtığına inanılıyor.

Polis, Agama Yoga Okulu hakkında bağımsız bir soruşturma başlattı.