Dünyanın en büyük teleskoplarından Arecibo çöktü

ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'nun Arecibo kentinde bulunan tarihi Arecibo Gözlemevi'nin çöktüğü bildirildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Porto Riko'da 1963'te yaptırılan Arecibo Gözlemevi, ağustos ayından bu yana devam eden destek kablolarındaki arıza nedeniyle çöktü.

57 yıldır faaliyette olan teleskobu destekleyen kablolardan ikisi ağustos ayında koptuktan sonra gözlem evi kapatılmıştı.

Radyo teleskobun 900 ton ağırlığındaki enstrümanları, 305 metre genişliğindeki yansıtıcı çanağın üzerinde 137 metre yükseklikte asılı bulunuyor. Pazartesi gecesi 305 metre yükseklikteki enstrümanlar düşerek yansıtıcı çanağa zarar verdi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Arecibo Gözlemevi Direktörü Francisco Cordova, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arecibo'nun çöktüğünü doğrulayarak, "Şimdi bu tarihi nasıl devam ettirebiliriz, bunu düşünme zamanıdır. Gözlemevini yeniden inşa etmeliyiz, bunu kaybetmeyeceğiz" ifadesine yer verdi.

Dünyada bu büyüklükteki sayılı teleskoplardan biri olan Arecibo, uzun bir süre dünya genelindeki bilim insanları tarafından uzaktaki gezegenleri incelemek, dünya için tehlike oluşturabilecek asteroidleri takip etmek ve uzayda muhtemel yaşam izleri ile ilgili ipuçları toplamak için kullanılmıştı.