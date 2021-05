"Dünyanın en büyük tablosu", 62 milyon dolara satıldı

İngiliz sanatçı Sacha Jafri'nin yaptığı "dünyanın en büyük tablosu", Dubai'de bir açık artırmada 62 milyon dolara satıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, sanatçı Sacha Jafri'nin "The Journey of Humanity" (İnsanlığın Yolculuğu) isimli eseri, 70 parçaya bölünmüş bir şekilde dört basketbol sahası büyüklüğünde, 1,595.76 metrekare olarak hesaplandı.

Dubai'de düzenlenen bir açık artırmada, "dünyanın en büyük tablosu", Andre Abdoune'a 62 milyon dolara satıldı.

Guiness Rekorlar Kitabı'na giren tablonun parçalar hâlinde satılması beklenirken Abdoune tüm parçaları satın aldı.