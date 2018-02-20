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Yaşam
Deutsche Welle

Dünyanın en büyük sualtı mağarasında Maya kalıntıları bulundu

Meksika'da Ocak ayında keşfedilen, dünyanın en büyük sualtı mağara sisteminde Maya medeniyetinden kalıntılar ve fosiller buldu. Buluntular 2,6 milyon yıl önce başlayan buzul çağına ışık tutuyor.

20 Şubat 2018 13:34

Meksika'da bulunan, dünyanın en büyük sualtı mağara sistemine dalış yapan arkeologlar, Maya kalıntıları ve fosiller buldu.

Bilim insanlarının pazartesi günü Meksika'da sunduğu buluntuların arasında, ayı ve tembelhayvan kalıntılarının yanı sıra Mayaların savaş ve ticaret tanrısı onuruna yapılmış, ihtişamlı bir tapınak da yer aldı. Yapılan bilimsel değerlendirmelere göre, süreç içinde mağaradaki su seviyesi farklı yüksekliklerde seyretti. Kuraklık zamanlarında buraların içme suyu kaynağı olarak kullanılmış olabileceği de bilimsel tahminler arasında yer alıyor.

Arkeologların aktardığı verilere göre, bulgular yaklaşık 2,6 milyon yıl öncesinden 11 bin 700 yıl öncesine kadar yaşanan buzul çağına ışık tutuyor. Bulunan hayvan kalıntıları arasında fillerin atalarından gomphotheriidae de yer alıyor. İnsan kalıntıları arasındaysa, yanmış insan kemiklerinin yanı sıra seramik ve duvar resimleri bulunuyor.

Bilim insanları Ocak ayında, Meksika yarımadaları Yucatan, Sac Actun ve Dos Ojos'ta dünyanın en büyük iki sualtı mağara sistemini bulmuş, geçen haftalarda da sualtı aygıtlarının yardımlarıyla önceki çağlardan kalma kalıntıları keşfetme fırsatı bulmuşlardı. Sözkonusu proje, Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) tarafından finanse edildi.

AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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