Dünyanın en büyük sirki Cirque du Soleil satıldı

Dünyanın en büyük sirki olarak gösterilen Cirque du Soleil, bir ABD-Çin özel yatırım şirketi tarafından satın alındı. Hakkında net bilgi verilmeyen fiyatın, 1.5-2 milyar dolar arasında olduğu iddia edildi.

Modern dans ve akrobasiyi birleştirdiği farklı stili ile dünyanın en büyük sirki olarak ünlenen Cirque du Soleil el değiştirdi.



Kanadalı sirk yönetiminden yapılan açıklamada, sirkin Amerikan-Çin özel yatırım şirketi TPG Capital isimli kuruluşa satışında sona gelindiği bildirildi.



Guy Laliberte tarafından 1984 yılında Montreal'de kurulan sirk merkezinin, satıştan sonra da bu şehirde kalacağı açıklandı.



Cirque du Soleil'in kaça satıldığına ilişkin herhangi bilgi verilmezken, fiyatın 1.5-2 milyar dolar olduğu iddia edildi. Sirkin kurucusu Guy Laliberte'nin, küçük bir hisse ile sirkte kalmaya ve gösteri stratejileri ile ilgili yeni yönetime yardıma devam edeceği kaydedildi.



Sahne tasarımı, müzikleri, dansları, kostümleri ve makyajlarıyla gösteri sanatlarında çığır açan Cirque du Soleil, İstanbul'da da gösterilerde bulunmuştu. Yüzlerce kişinin çalıştığı sirk, her yıl 10 ila 15 milyon bilet satışı ile biliniyor.





Tarihin 7. uzay turisti olmuştu





Cirque du Soleil'in sahibi Guy Laliberte, 30 Eylül 2009'da Rus Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmişti. Uzaya turist olarak çıkan ilk Kanadalı olan Laliberte, UUİ'de palyaço olarak astronot ve kozmonotlara hokkabazlık etmişti.



Uzay yolculuğu için 35 milyon dolar ödeyen Guy Laliberte; Dennis Tito, Mark Shuttleworth, Gregory Olsen, Anuşeh Ensari, Charles Simonyi ve Richard Garriott'tan sonra UUİ'yi ziyaret eden tarihin 7. uzay turisti olmuştu.