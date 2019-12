Cirque du Soleil izleyenleri büyülüyor

T24 - Cirque du Sloeil’in (Güneş Sirki) Abdi İpekçi Arena’daki gösterisi için biletler erkenden tükenince, Arena’nın ek bölümleri de işlevsel hale getirilerek 500 kişilik ek kontenjan sağlandı ve yeni biletler satışa sunuldu.



Akbank’ın ana sponsorluğunda, Pozitif organizasyonluğunda İstanbul’a gelen “Saltimbanco” gösterisi, 1992’den beri Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda’da 12milyondan fazla seyirciyle buluştu. Gösteri için Abdi İpekçi Arena’da, provalar dün tüm gün devametti. Sirkin deneyimli akrobatları, sadece performans sergilemiyor; aldıkları özel eğitim ile makyajlarını da kendileri yapıyor.

Sürekli dünyayı dolaşan ve kendilerini bir karnavalın içinde yaşıyormuş gibi hissettiklerini söyleyen dansçılar, İstanbul’a gelmenin heyecan verici olduğunu söylüyorlar. Kanada’da küçük bir şehirde 20 kişilik sokak akrobatlarının başlattığı performanslar, gösterilerini şimdiye kadar 100milyon kişinin izlediği, dünyanın en görkemli sirkine dönüştü. Bugün Cirque du Soleil için bin 200’ü sahnede olmak üzere dünya çapında 5 bin kişi çalışıyor. İşte bu sirk, dün akşam“Saltimbanco”nun İstanbul’daki ilk gösterisini gerçekleştirdi. “Saltimbanco” 4Mart’a kadar Abdi İpekçi Arena’da izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.



'Sınırları zorluyoruz'

“Saltimbanco”nun Genel Yönetmen Yardımcısı Finn Taylor, “Türkiye’de bulunmaktan çok mutluyuz. Gittiğimiz her yere daha iyi bir gösteriyle gidiyoruz” dedi. Habertürk’ün sorularını yanıtlayan Taylor, 1984’te kurulan sirkin, bugün büyük bir topluluğa dönüştüğünü ve her seferinde, gittikleri her yere daha iyi şovlarla gittiklerini söyledi. Taylor, “Bu gerçekten farklı bir sirk. Hayvanlarımız yok. Karavanlarda ya da çadırlarda yaşamıyoruz. Biz başladığımız andan itibaren idealimiz, daha çok insanların ne yapabileceklerini görebileceğimiz, performans sınırlarını zorlayan bir sirk yapmaktı. İnsanların neler yapabileceklerini görmek, göstermek istedik” şeklinde konuştu.



'Sirkte yaşlanmak istiyor'

19 yaşındaki akrobat Alexandra Sorter, bu yaşta bütün dünyayı gezen biri olmanın onun için “inanılmaz” olduğunu söylüyor. Çocukluğundan beri jimnastik yapan Alexandra, bir yıl önce Cirque du Soleil ekibine katılmış. Alexandra’ya işiyle ilgili gelecekte ne gibi bir rüyası olduğunu sorduğumuzda, ömür boyu aynı şeyi yapmak istediğini söylüyor ve “Orada olmak olağanüstü, çok heyecanlı, tedirginlik zamanla geçiyor, ama adrenalin hep kalıyor” diyor.