Dünyanın en büyük sanat fuarı Art Basel 28. kez açıldı

Selma Güven Stroppel / Basel, 12 Haziran (DHA) - Dünyanın en büyük sanat etkinliği ve fuarı olarak addedilen Art Basel bugün büyük sanat koleksiyonerlerine ve sanatçılara kapılarını açtı.

Halkın ziyaretine de resmi açılışın yapılacağı 14 Haziran’da açılacak olan Ana Sanat Fuarı Art Basel ile ilişkili etkinlikler tüm kente yayılmış olarak 17 Haziran’a kadar sürecek.

Bu yıl 28 incisi yapılan Fuara dört kıtadaki 35 ülkeden 290 belli başlı galeri katılarak koleksiyonlarındaki yapıtları sergiliyor. Ana fuar alanı Art Basel’de bu yıl geçen yıl olduğu gibi Türkiye’den sanat galerisi yer almadı. Ancak Basel’de bu hafta içinde yer alan Liste, Volta 14 gibi alternatif sergi alanlarında Türkiye’den de sanat galerilerini yer alıyor.

Fuarın bu yıl “sınırsız sanat” (Unlimited) adı verilen bölümünde yer alan yapıtların inşaat malzemeleri ile yapılmış olması dikkat çekti. Dev boyutta ve karışık teknik kullanılarak yapılan eserler büyük beğeni toplarken, konfetiden yapılmış küpler dokunsan yıkılacak izlenimi ile büyük ilgi topladı.

İsviçre’nin Basel kentinde 1970 yılından bu yana yer yer alan fuar, sadece bir fuar alanı ile sınırlı kalmayıp tüm kentte film gösterileri de dahil olmak üzere gece ve gündüz devam eden bir etkinlik olarak gerçekleştiriliyor. (Fotoğraflı)