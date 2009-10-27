Dünyanın en büyük salata tabağı

Salata hazırlanırken, ünlü politikacılar ve vatandaşlar iki ülke arasındaki milli yemek savaşlarına gönderme yaparak ‘Tabule Lübnan’dır’ diye tezahüratta bulundu. İsrail’in 2 bin 600 kiloyla Guinness’e girmesini protesto edip tabulenin Lübnan’a ait olduğunu göstermek için yapılan denemede 8 bin demet maydanoz, 1.2 ton domates, 1.5 ton soğan, 1.25 ton bulgur, 25 kg. tuz ve 300 lt. saf zeytinyağı kullanıldı. Lübnan’da önceki gün de 2 tonluk dünyanın en büyük humus tabağıyla İsrail alt edilmişti.