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Yaşam

Dünyanın en büyük salata tabağı

250 kişinin hazırladığı 3 bin 557 kilogram salata ‘En büyük salata tabağı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

27 Ekim 2009 02:00

Lübnanlı 250 öğrenci aşçının hazırladığı 3 bin 557 kilogram tabule (Bir tür maydanoz salatası) ‘En büyük salata tabağı’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. 

En büyük salata tabağı

Salata hazırlanırken, ünlü politikacılar ve vatandaşlar iki ülke arasındaki milli yemek savaşlarına gönderme yaparak ‘Tabule Lübnan’dır’ diye tezahüratta bulundu. İsrail’in 2 bin 600 kiloyla Guinness’e girmesini protesto edip tabulenin Lübnan’a ait olduğunu göstermek için yapılan denemede 8 bin demet maydanoz, 1.2 ton domates, 1.5 ton soğan, 1.25 ton bulgur, 25 kg. tuz ve 300 lt. saf zeytinyağı kullanıldı. Lübnan’da önceki gün de 2 tonluk dünyanın en büyük humus tabağıyla İsrail alt edilmişti.

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