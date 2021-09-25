Dünyanın en büyük penisli insanı isyan etti: İnsanlar sürekli ölçmek istiyor, 10 bin kez yaptım yeter!

Dünyanın en büyük erkek cinsel organına sahip olduğunu iddia eden New York'lu Jonah Falcon isyan etti.

Ereksiyon halindeyken 34 santimetrelik bir penise sahip olduğunu iddia eden Falcon, 20 yıldan beri bu gayrı resmi unvanın sahibi konumunda. Birçok belgeselde ve dergide yer alan Falcon, ABD'de The Dail Show'a bile katılmıştı.

En son Men's Health dergisine bir röportaj veren Falcon, büyük bir penisle yaşamanın gerçekte nasıl bir şey olduğunu anlattı.

Jonah Falcon, artık olayın eğlence ve oyun olmaktan çıktığını belirterek yaşadığı dramı anlattı.

İnsanların sürekli ölçüm yapmak istemesinden de bıktığını belirten Falcon, "10 bin kez yaptım, artık yeter" şeklinde konuştu.

Falcon bu durumun artıları da olduğunu belirterek "Şık bir arabaya ihtiyacım yok, mutlu bir şekilde dolaşabiliyorum çünkü erkekliğimi kimseye kanıtlamak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.

"Birçok ünlüyle seks yaptım"

Dergiye konuşan Falcon iddialı ifadeler de kullandı. 'A Plus' birçok ünlüyle seks yaptığını iddia eden Falcon, muhafazakar ülkelerde yaşayan birçok kişiden sosyal medya vasıtasıyla 'seks' teklifi aldığını öne sürdü.

Jonah Falcon böyle yaşamanın bir başka zorluğunun da pantolon giymek olduğunu söyledi. Falcon, durumu kurtarmak için cüzdanını ön sol cebine koyduğunu anlattı.

Falcon büyük bir penise sahip olmanın seks için tek başına bir anlam ifade etmediğinin de altını çizdi.