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Yaşam

Dünyanın en büyük penisli adamı: Dizlerime kadar iniyor, çalışamıyorum

Roberto Esquivel Cabrera'nın penisinin uzunluğu 48,2 santimetre

01 Eylül 2015 00:03

Dünyanın en büyük penisli adamı olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na başvuran Meksikalı Roberto Esquivel Cabrera, penisinin çalışmasını engellediği gerekçesiyle engelli olarak kabul edilmesini ve devletin kendisine yardım etmesini talep etti.

Penisinin uzunluğu 48,2 cm, penis çevresinin uzunluğu ise 25 cm olan Roberta Esquivel Cabrera, penisinin büyüklüğünün hayatını kararttığını hiç kız arkadaşı olmadığını, evlenemediğini söyledi. Penisinin büyüklüğünün çalışmasına engel olduğunu belirterek, devletin kendisini "engelli" olarak kabul etmesi ve yardım etmesi talebinde bulundu. "Bakın dizlerime kadar iniyor. Hiçbir şey yapamıyorum, çalışamıyorum ve engelliyim" diyen Cabrera, engelli bir insan olarak desteklenmek istedğini söyledi.

Girdiği her ortamda insanların ondan kaçındığını söyleyen Cabrera, 2011 yılından beri kardeşinin kendisine verdiği bir odada yaşamını sürdürüyor. Guiness Rekorlar Kitabı'nda böyle bir kategori henüz oluşturulmadığı için resmi olarak en uzun penisli seçilmesi biraz zaman alacak olan Cabrera, bunun için bir röntgen de çektirdi.

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Roberto Esquivel Cabreradünyanın en uzun penisli adamı

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