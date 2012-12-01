Maltepe sahili doldurulacak, dünyanın en büyük parkı yapılacak

Dünyanın en büyük parkı İstanbul'da yapılacak. Maltepe'de oluşturulacak projenin, 2013 yılı içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Maltepe sahilinde oluşturulacak alan yaklaşık 171 futbol sahası büyüklüğünde olacağı bildirildi.

Projede su sporları alanı, voleybol, basketbol, tenis ve golf sahaları, hayvanat bahçesi, oyun parkı, lunapark, miting meydanı, plaj, konser salonu, cami ve otopark yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği, “Maltepe Anroşman ve Sahil Düzenleme İnşaatı Projesi”ni hayata geçiren Özka İnşaat'ın Proje Müdürü Arif Holoğlu bilgi verdi.

Projenin toplam alanının 120 hektar olduğunu, bunun 3,5 hektarını meydan ve 3,8 hektarını çayır alanının oluşturduğunu belirten Holoğlu, alanda, 2700 araç kapasitesine sahip otopark da bulunacağını bildirdi.

Holoğlu, proje alanının 19 hektarının mevcut dolgu alanı olduğunu, 101 hektarlık alanın ise doldurulacağını ifade ederek, projenin iki etaptan oluştuğunu belirtti.

Projenin, dünyadaki en büyük yeşil alan projesi olarak yapıldığına dikkat çeken Holoğlu, projenin yüzde 55'lik bölümü tamamlanan birinci etabı “anroşman ve kıyı takibatı”nın 2013 yılı nisan ayında tamamlanacağını, ikinci etapta ise 1 milyon 200 metrekarelik yeşil alanın yapılacağını kaydetti.



'Emlak piyasası da canlanacak'



Maltepe'deki projede 87 bin ağaç ve bitkinin de yer alacağını belirten Holoğlu, projenin, dünyada ilk olması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Holoğlu, proje tamamlandığında emlak piyasasını da canlanacağını ifade etti.

Projenin kara tarafı olarak belirtilen, nitelikli iç dolgu imalatlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İSTAÇ'ın yaptığını belirten Holoğlu, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.



7 adada neler var?



Holoğlu, proje kapsamında yapılacak adaların 7 grupta toplandığını ifade etti.

Adalar ve özellikleri şu şekilde:

- Su sporları adası: Yelken kulübü, kano kapalı alanı, ofisler, tamirhaneler, yüzme ve fitness kulübü, basketbol ve tenis sahası, bisiklet yolu.

- Spor adası 1: Futbol sahası, basketbol, voleybol, tenis, kondisyon istasyonları, seyir mekanları, soyunma birimleri, kafeteryalar, büfeler, yüzme yarış alanı, kumsal, bisiklet yolu.

- Spor adası 2: Spor alanları, basketbol, mini golf, tenis, voleybol ve futbol sahası, kafeteryalar, kondisyon alanları, büfe ve çay bahçesi, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, kumsal.

- Hobi adası: Mini golf sahası, model araç pisti, model gemi havuzu model helikopter uçurtma pisti, model sporları kafeteryası, güneş platformları, kondisyon alanları ve oturma alanları.

- Spor, bitki ve rekreasyon adası: Kaykay platformları, büfe, bitki gösteri, yürüyüş parkurları, kafeteryalar, soğuk bitki alanları, çay bahçeleri, çocuk oyun alanları, uçurtma tepeleri, bisiklet yolu.

- Çocuk dünyası adası: Çocuk macera parkı, deneysel eğlence alanları, çocuk arkeoloji parkı, çocuk müzik oyun alanı, midilli parkuru, büfe ve vitamin kafe, hayvanat bahçesi, boyama etkinliği platformları, müzik dinleme köşeleri, yap-boz, lego, açık çocuk müzesi, seyir platformları, çay bahçesi, kumsal, bisiklet yolu.

- Eğlence adası: Lunapark, kafe ve restoran, dinlenme mekanları, çocuk lunaparkı, aktivite adaları, yürüyüş parkurları ve bisiklet yolu

- Çayır ve gösteri adası: Çayır alanı, çiçeklikler, cami, büfeler, bisiklet yolu, sahne, lale bahçesi.