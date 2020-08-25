'Dünyanın en büyük nüdist tatil yeri'nde Koronavirüs paniği: 145 kişinin testi pozitif çıktı, 310 kişi sonuç bekliyor

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"Dünyanın en büyük nüdist tatil yeri" olarak bilinen Cap d'Agde Natürist Köyü'nde kalan veya bölgeyi ziyaret eden 145 kişinin yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yerel sağlık yetkilileri tatil yerinde kalan 95 kişinin evine dönerken yaptırdığı Koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ayrıca köye uğrayan 45 kişide de Covid-19'a rastlandığını duyurdu.

Yetkililer, 310 testin hâlâ sonuç beklediğini bildirdi.

"Çıplak Şehir" olarak bilinen Cap d'Agde dünyanın en büyük nüdist plajlarından birine sahip. Turizm mevsiminde tatil yerini günlük ortalama 40 bin kişi ziyaret ediyor. Bölge sınırları içinde insanlar giysisiz olarak restoran, banka ve dükkanlara gidebiliyor.

Cap d'Agde'de turistlerin kalabilmesi için bir otel ve kamp yerlere bulunuyor.