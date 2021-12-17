Dünyanın en büyük müzik şirketleri, karbon emisyonlarını düşürmek için bir araya geldi

T24 Dış Haberler

Dünyanın en büyük müzik yapım şirketleri, çevreye olan etkileriyle ilgili harekete geçmek için bir araya geliyor. Sony Music Entertainment, Universal Music Group ve Warner Music Group’un yanı sıra bağımsız yapım şirketleri, iklim hedefleri için “Müzik İklim Paktı” imzaladı.

Müzik yapım şirketleri, 2030 yılında kadar karbon emisyonunu yüzde 50 düşürmek ve 2050’de sıfır karbon olma taahhüdünde bulunmuş oldu.

Paktın maddeleri içerisinde şirketlerin müzik endüstrisinde karbon emisyonunu hesaplamak konusunda iş birliği yapması, sanatçıların iklim krizi hakkında sesini duyurmasını sağlamak, hayranlarla müzik endüstrisinin çevreye etkisi konusunda iletişim kurmak gibi taahhütler bulunuyor.

Coldplay, ekim ayında bir sonraki dünya turnelerinde karbon emisyonunu bir öncekine göre yüzde 50 düşürme sözü vermişti.