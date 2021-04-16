Dünyanın en büyük medya kuruluşlarından Reuters'ın internet sitesi abonelik sistemine geçiyor

Dünyanın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Reuters, internet sitesini ücretli yapmaya hazırlanıyor. Site tasarımı yenilendikten sonra aylık 34.99 dolarlık bir abonelik ücreti olması bekleniyor.

The New York Times'ta yer alan habere göre, Reuters da internet sitesini pek çok medya kuruluşu gibi dijital abonelik sistemine geçiriyor. Reuters, sitenin tasarımının yenileneceği ve daha 'profesyonel' okura hitap etmesi hedeflendiğini duyurdu.

Yeni tasarımla birlikte Reuters, siteye kaydolup ücretsiz deneme süresini geçirdikten sonra aylık erişim için 34.99 dolar talep edecek.

Reuters pazarlama yetkilisi Josh London, Reuters.com'un her ay 41 milyon ziyaretçisi olduğunu söyledi. London, yapılan analizler sonucu ziyaretçilerin "son dakika haberleri isteyenler" ve "gelişmelerin endüstrilerini nasıl etkilediğini anlamak için içerik ve analiz bekleyen profesyonellerden" oluştuğunu tespit ettiklerini belirtti.

Yeni tasarımla birlikte Reuters'ın okurlarına hukuk haberleri, sürdürülebilir işletme, enerji, sağlık, otomobil endüstrisi gibi alanlar da sunması bekleniyor.