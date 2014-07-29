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Yaşam
Deutsche Welle

Dünyanın en büyük forma koleksiyonu

Bu koleksiyon için sergilenmesi için tam 350 hektarlık arazi gerekiyor. Gezmek isteyen bir golf arabası kullanıyor.

29 Temmuz 2014 12:26


Brezilyalı efsane futbolcu Pele, İngiliz yıldız futbolcu Wayne Rooney ya da hem futbolcu hem de teknik adam sıfatıyla dünya şampiyonluğunu yaşayan Alman Franz Beckenbauer… Louis Nicollin dünyanın en büyük forma koleksiyonuna sahip.

Louis Nicollin, Hérault Sport Club Montpellier adlı futbol kulübünün sahibi. Aynı zamanda Fransa'nın en büyük üçüncü cadde ve sokak temizlik firmasının da sahibi.

Dev forma koleksiyonunu Fransa'nın güneyindeki 350 hektarlık arazisinde saklıyor. Yaklaşık 4 bin 500 formadan oluşan koleksiyonunu haftada birkaç kez bir golf arabasıyla ziyaret ediyor. Diego Maradona vitriniyle ise özellikle gurur duyuyor.

"Bu Toulouse maçından... Milan, eski bir futbolcu ise şuradakini 1990’da Kamerun/Arjantin Dünya Kupası maçının ardından getirdi."

Nicollin'in koleksiyon tutkusu daha çocuk yaştayken başlamış. Başlangıçta imza, poster ve futbolcuların figürleriyle başlayan koleksiyon yıllar içinde bugünkü halini almış.

"Bakın, bu ilk Dünya Şampiyonası'nın posteri. Bunu bana yaşlı bir Fransız kadın getirdi. Burayı arayıp, elinde koleksiyonumda görmek istediği bir parça olduğunu söyledi."

Elindeki en eski formalar 1904 ila 1908'den kalma nadide parçalar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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