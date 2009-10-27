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Yaşam

Dünyanın en büyük elbisesi

Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Filistinliler, dünyanın en büyüğü olduğu sanılan bir elbise dikti.

27 Ekim 2009 02:00

Batı Şeria’nın El Halil kentindeki Filistinliler, dünyanın en büyüğü olduğu sanılan bir elbise dikti.

Dünyanın en büyük elbisesi

150 kadının diktiği elbisenin boyu 32.6, genişliğiyse 18.1 metre. Elbisenin Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi ve böylece yerel el sanatlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. İsrail’in uyguladığı ambargo yüzünden ekonomik açıdan çok zor durumda olan Filistinli pek çok kadın, gelir elde etmek için el işlerine yöneldi. Denemenin İsrail’e ve tüm dünyaya Filistin’in sesini duyurmak gibi politik bir mesajı da var. Filistinliler, “Bu elbisenin dünyanın en büyük elbisesi olarak Guinness’e girmesinin önemi büyük. İsrail’e intifadanın sesini duyuracağız” diyor.

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