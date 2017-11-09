Dünyanın en büyük Da Vinci sergisi İstanbul’da

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYANIN en büyük ve en kapsamlı Leonardo Da Vinci sergisi, 14 Aralık’ta İstanbul’da açılacak.

Rönesans döneminin en büyük dahilerinden Leonardo Da Vinci’ye adanmış dünyanın en büyük ve en kapsamlı sergisi “Leonardo Da Vinci Expo”, prömiyerini yaptığı Belçika’nın Brugge kentinin ardından ilk olarak İstanbul’da ziyaretçiyle buluşacak. Maslak’taki UNIQ Müze’de “Leonardo Da Vinci Expo: Dahi İstanbul’da” adıyla 14 Aralık’da açılacak sergide Da Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola çıkılarak oluşturulan 100 replikasıyla birlikte, orijinal el yazması, tablo ve çizimlerin de dahil olduğu 200’e yakın eseri sergilenecek.

Sergi, 7 Nisan 2018’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

REPLİKALARDA TEK BİR VİDA KULLANILMADI

Dünyanın en büyük ‘Leonardo Da Vinci Makineleri Koleksiyonu’nun en önemli özelliği, sergide yer alan replikaların orijinal tasarımlara bağlı kalınarak ahşap ve metalden yapılmış olması. Sanayi tipi hiçbir birleştirici unsurun kullanılmadığı replikalarda tek bir vida kullanılmazken, Da Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola çıkılarak hayata geçirilmiş olan bu çalışmaların bazıları orijinal boyutlarında olup, bazıları ise ebatları 60 cm ile 5 metre arasında değişen replikalardan oluşuyor.

DA VINCI’NİN HALİÇ KÖPRÜSÜ REPLİKASI DA SERGİDE

‘Leonardo Da Vinci Expo: Dahi İstanbul’da’ sergisinin en önemli ve 7 metre boyutuyla en büyük parçası ise Da Vinci’nin Sultan II. Beyazıt döneminde inşa etmek istediği Haliç Köprüsü’nün replikası. 1502′de dünyanın en büyük, en güzel köprüsünü inşa etmek isteyen Da Vinci, Sultan II. Beyazıt’a bu talebiyle ilgili bir mektup göndermiş ancak köprü inşa edilememiştir. 2001′de Norveç’te üstgeçit olarak inşa edilen köprü, küresel ısınmaya dikkati çekmek amaçlı buz maketleriyle de dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenmektedir.

ÇOCUKLAR DA VINCI’Yİ KEŞFEDECEK

Sergi, sanat ve tarihi keşfetme misyonu ile çocuklarla ve okullarla paylaşma konusunda yararlı bir öğretim yardımı görevi yürütecek. Koleksiyonda yer alan birkaç eseri ve makineyi çocuklar kendi başlarına inceleyebilecek.

30 ORİJİNAL BELGE BU SERGİDE

Sergi Michelangelo, Albrecht Dürer, Giorgio Vasari, Donatello, Verrocchio, Giambologna, Raphael, Francesco Guardi ve Canaletto gibi Rönesans’ın diğer önemli sanatçılarının Da Vinci eserlerinden ilham alarak sunduğu örneklere ve orijinal belgelere de ışık tutuyor.

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