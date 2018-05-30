Dünyanın en büyüğü Ankara Şehir Hastanesi Bilkent açılış için gün sayıyor

ANKARA, (DHA)-Ankara Şehir Hastanesi Bilkent, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alanı ile dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi. Hastane 3 bin 810 yatak kapasitesi ile de dünyada 3\'üncü sırada yer alıyor. Tamamlandığında ise ülkemizin ve dünyanın en modern sağlık kampüsü olacak. Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel İşbirliği projesi olan ve CCN Yatırım Holding tarafından anahtar teslim olarak yapılan hastanede çalışmalar son aşamaya geldi.

Dünya\'nın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olma özelliğini sahip olduğu kapalı alan ile tescilleyen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent\'te açılış için çalışmalar hızla devam ediyor. 890 milyon Euro tutarındaki finansmanı CCN Yatırım Holding tarafından sağlanarak, 2015 yılında finansman sözleşmesi imzalanan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent; Türkiye’de Kamu Özel İşbirliği modelinde, kreditör konsorsiyumuyla ve uluslararası standartlarda kredi sözleşmesi imzalanmış en büyük sağlık projesi.

YATAK KAPASİTESİNDE DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK HASTANESİ

Bir sağlık kampüsü şeklinde inşa edilen hastane; Genel Hastane, Ana Hastane Binası, Kalp ve Damar Hastanesi, Nöroloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 9 ana binadan oluşuyor. Toplam 3 bin 810 yatak kapasitesi ile dünya sıralamasında üçüncü gelen Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te; 1.011 poliklinik, 700 yataklı yoğun bakım ünitesi, 131 ameliyathane, 127 yataklı kemoterapi merkezi, 65 tedavi kabininin yer aldığı FTR (fizik tedavi ve rehabilitasyon) merkezi, 38 yataklı diyaliz merkezi ve 10 yataklı iyot tedavi servisi bulunuyor. Ayrıca en modern teknolojilerle donatılan 7.400 metrekare alan üzerine kurulu laboratuvarlarda ve 17 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu görüntüleme hizmetleri alanlarında, aynı anda yüzlerce tıbbi test ve görüntüleme işlemi yapılabilecek. Ankara Şehir Hastanesi Bilkent’te tüm sağlık hizmetleri devletin hekimleri tarafından verilecek. Herkes en kaliteli, hızlı ve konforlu sağlık hizmetini ücretsiz almaya devam edecek.

“FİNANSMANINDAN GÜVENLİĞİNE KADAR CCN YATIRIM HOLDİNG VE ŞİRKETLERİ SORUMLU”

Projenin fizibilite ve arazi planlama aşamalarından finansmanına, kullanılacak modern teknolojilerin seçiminden, kurulumuna, yönetiminden laboratuvar hizmetlerine ve hatta güvenliğine kadar tüm aşamalarında sorumluluğu CCN Yatırım Holding üstleniyor. Tüm bu hizmetleri ise CCN Yatırım Holding çatısı altında hizmet veren CCN Sağlık, CCN Teknik, CCN Servis ve CCN Biyomedikal şirketleri ve diğer çözüm ortakları ile birlikte sunuluyor. CCN Sağlık; laboratuvar, rehabilitasyon, görüntüleme, sterilizasyon ve hastane bilgi yönetimi sistemleri gibi önemli klinik destek hizmetlerini sunarken, CCN Servis ile ilaçlama, temizlik, güvenlik, çamaşırhane, idari ofis destek, atık yönetimi, yemek hizmetleri, otopark, hasta yönlendirme ve refakat, resepsiyon, yardım masası ve taşıma hizmetleri veriliyor. Planlama ve teknik alt yapı, lojistik ve satın alma faaliyetlerini CCN Biyomedikal, bina ve arazi hizmetleri, olağanüstü bakım, tekstil, mobilya ve mefruşat gibi destek hizmetlerini ise CCN Teknik ile sağlanıyor.

RAKAMLARLA ANKARA ŞEHİR HASTANESİ BİLKENT

Toplam Yatak Sayısı: 3.810; Genel Hastane Binası: 562 yatak; Kalp ve Damar Hastanesi Binası: 441 yatak; Nöroloji Hastanesi Binası: 506 yatak; Çocuk Hastanesi Binası: 599 yatak; Kadın Doğum Hastanesi Binası:542 yatak; Onkoloji Hastanesi Binası: 588 yatak; Ana Hastane Binası: 72 yatak;Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Binası:300 yatak; Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Binası: 100 yatak Medikal Gözlem Kliniği: 100 yatak; Toplam Kapalı Alan: 1.312.358 metrekare; Toplam Arazi Alanı: 674.000 metrekare; Ameliyathane sayısı: 131; Poliklinik ve destek odası sayısı: 904 + 259 Yoğun Bakım ünitesi: 696 yataklı; Diyaliz Merkezi: 38 yataklı; Kemoterapi Merkezi: 127 yataklı; Laboratuvar: 7.400 metrekare; Sterilizasyon Hizmetleri alanı: 9.200 metrekare; Otopark kapasitesi: 6.918 araçlık.

ANKARA ŞEHİR HASTANESİ BİLKENT’İN ALDIĞI ÖDÜLLER

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent, bugüne kadar birçok prestijli ödüle layık görüldü. Bonds & LoansTurkey Awards tarafından 2015 yılında 100 aday arasında En İyi Altyapı Finansmanı Ödülü’ne, ayrıca Yılın En İyi Proje Finansmanı ve Yılın En İyi Sendikasyon Kredisi kategorilerinde ikinciliğe değer bulundu. Ankara Şehir Hastanesi Bilkent böylece ödül organizasyonunda aday olduğu 3 dalda da ödül kazandı. Project Finance International (PFI) Awards tarafından da, Ortadoğu ve Afrika kategorisinde Yılın Anlaşması Ödülü’ne değer bulunan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent ayrıca şu ödüllere de layık görüldü:

\"PartnershipAwards 2016: En İyi Sağlık Projesi Gümüş Ödülü\" ve \"World Finance 2016: Yılın Sağlık Hizmeti Sözleşmesi\" ile \"EMEA Finance Project Finance Awards 2015: Avrupa, Orta Doğu ve Afrika\'da En İyi Sağlık Hizmeti Anlaşması, Orta ve Doğu Avrupa\'da En İyi Toplumsal Gelişme Anlaşması\"

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