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Yaşam

Dünyanın en aptal soyguncusu

ABD'nin Chicago kentinde bir bankayı soyan adam, banka çalışanına verdiği notu maaş bordrosuna yazınca yakayı ele verdi.

31 Aralık 2008 02:00

ABD'nin Chicago kentinde bir bankayı soyan adam, banka çalışanına verdiği notu maaş bordrosuna yazınca yakayı ele verdi.

Kasadaki 400 dolar nakit parayı aldıktan sonra olay yerinden kaçan 30'lu yaşlarındaki soyguncunun bıraktığı 'Çabuk ve sessiz ol. Parayı ver yoksa seni vururum' yazılı kağıdı inceleyen Federal Soruşturma Bürosu dedektifleri, kağıt parçasının geçen Ekim ayına ait bir bordronun parçası olduğunu belirledi.

Bankanın hemen dışında araştırma yapan polis memurlarının, bordronun diğer parçasını bulmasıyla soyguncunun adına ulaşmış oldu. Soygundan kısa süre sonra evine yapılan baskında yakalanan adam, ilk ifadesinde suçunu kabul etti.

Soygunu soruşturan FBI'ın sözcüsü Ross Rice yaptığı açıklamada, 'Daha önce da garip banka soygunlarına rastlamıştık ancak bu kadar aptalca birşeyi ilk kez görüyoruz' diye konuştu.

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