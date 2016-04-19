Dünyanın efsane First Ladyleri



İtalya doğumlu Carla Bruni model ve şarkıcı olarak tanındı. Sanat ve mimarlık eğitimini 19 yaşında bıraktı. Özellikle "Quelqu'un m'a dit" adlı albümüyle büyük başarı yakaladı. 2008’de dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile evlendi. O hala bir stil ikonu.

Dört çocuk annesi Rania el Abdullah 1999’dan beri eşi II. Kral Abdullah’ın yanında Ürdün Kraliçesi olarak yerini alıyor. Ürdün içinde ve dışında sosyal girişimleriyle tanınıyor. Rania, IŞİD'e karşı düzenlenen gösterilere katıldı ve teröristleri şiddetle kınadı. Sosyal çabaları nedeniyle 2015’te Angela Merkel’ın elinden Walther-Rathenau Ödülü’nü aldı.

O, birçok Swaziland Kraliçesi’nden sadece biri. Çünkü Kral III. Mswati’nin birden fazla eşi var. Ancak mutlak monarşi ile yönetilen ülkeyi temsil günlerinde dikkat çeken kostümleriyle çoğunlukla Kral'ın yanında o yer alıyor. LaMbikiza Swaziland’da HIV ve AIDS’e karşı mücadelesiyle tanınıyor.

Fransız köklere sahip

Öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy’nin (JFK) dul eşi Jackie Kennedy bugüne kadar hep saygı gördü. New York’un üst sınıfından gelen Jacqueline (Jackie) Bouvier Kennedy, Fransız köklere sahip. JFK ile 1953’te evlenip taşındıkları Beyaz Saray’ın muhtemelen en gözde başkanlık çifti oldular. First Lady’lik zamanındaki giyim tarzı onu efsaneler arasına soktu.

Grace Kelly, Gary Cooper ya da Clark Gable ile karşılıklı oynamış başarılı bir Hollywood aktristiyken 1956’da Monaco Prensesi oldu. Söylentilere göre evliliğinde mutlu değildi. Hatta düğününün hayatının en kötü günü olduğunu söylediği iddia ediliyor. 1982’de 52 yaşındayken bir otomobil kazasında öldü ve efsaneler arasına katıldı.

Süreyya İsfendiyari Bahtiyari, son İran şahının eşi. 1951’de 19 yaşındayken İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi ile evlendi. Akıcı şekilde Almanca ve Fransızca konuşan Süreyya, kayak kaymayı ve biniciliği seviyordu. Evlendikten yedi yıl sonra çocuğu olmadığı için Şah tarafından boşandı.

Bu hanımefendi sıradışılığı ve lükse olan merakıyla biliniyordu. Eski güzellik kraliçesi, Filipinler’in 10. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos’un eşiydi. Marcos ülkesini diktatörce yönetti. Imelda Marcos birkaç bin özel tasarımdan oluşan rekor miktardaki ayakkabı koleksiyonuyla dünyaca ün yaptı.

Eski model first lady adayı

Cumhuriyetçi başkan adayı ve emlak kralı Donald Trump’ın eşi, şu ana kadar eşinin seçim kampanyasında ölçülü davrandı. Slovenya asıllı eski model, eşi adaylığını açıklamadan önce görkemli evlerinde özenle çektiği selfie ve fotoğraflarını sık sık Instagram üzerinden paylaşıyordu. First Lady'lik mertebesine ulaşmayı herhalde o da istiyor.

Bill Clinton, ABD’nin ilk kadın başkanının yanındaki eş olabilecek mi? Bill Clinton hakkında ABD medyasında bugüne kadar muhtemel bir kadın başkan eşi olarak nasıl anılacağıyla ilgili birçok spekülasyon yapıldı. Eski First Lady Hillary Clinton, eşi için şaka yollu 'First Dude' (İlk ahbap) ifadesini kullanmıştı. Bill Clinton tarzı, çekiciliği ve skandallarıyla başkan eşliği için herhalde doğru bir isim olurdu.