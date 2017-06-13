Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar: Tayland

DW: Fotoğraftaki kim?

Chutima Treearayapong: Bu hulahop çeviren kadını Tayland, Chiang Mai'de düzenlenen bir müzik festivalinde gördüm.

Sizi bu fotoğrafı çekmeye iten neydi?

Kadının konumu muhteşemdi. Giyim şekli ve hareketleri de festivale hakim olan duygu ve titreşimleri aktarıyordu. Fotoğrafı çekmek için yaklaşmama izin verdiği için müteşekkirim.

Bu fotoğraf ülkende yaşayan kadınlar hakkında ne anlatıyor?

Her kadın nasılsa o haliyle gurur duymalı ve ne istediği konusunda kendisine dürüst olmalı. Ben inanıyorum ki, eğer bir insan en iyi yapabileceğini düşündüğü şeyi yapıyorsa ya da yaptığı şeyi severek yapıyorsa, bunun içinden geldiğini yansıtmalı.

Herkesin eşsiz bir güzelliği vardır ve kimse başkalarının sözlerine kulak astığı için bu güzelliği göstermekten çekinmemelidir.

Ülkenizde toplumsal cinsiyete ilişkin konular ne ölçüde dikkate alınıyor?

Açık görüşlü bir ailenin çocuğu olarak ne yapacağıma karar verme, duygu ve fikirlerimi ifade edebilme konusunda şanslıydım. Ama hala kendinden büyük kuşakların ya da toplumun "iyi evlat” ya da "iyi kadın” olmaya ilişkin beklentileri altında ezilen insanlar var. "İyi bir eş” olması beklenen ve evliliğe zorlanan insanlar gibi…

Ülkenizdeki kadınlara adil davranıldığını düşünüyor musunuz?

Elbette hayır.

Sizce neyin değişmesi gerekiyor?

Bunun çok uzun bir süreceğini biliyorum ama en azından biz, yeni nesiller olarak, çocuklarımıza eşitliği öğretmeliyiz. Cinsiyetler arasındaki basmakalıp düşüncelerin üstesinden gelmeliyiz. İnsanları kendilerini ifade etmeleri ve kendi hakları için mücadele etmeleri konusunda desteklemeliyiz. Ayrıca seks turizmi de mutlaka engellenmeli.

Bir kadın olarak yaşamak sizce dünyanın neresinde daha kolay olurdu?

Emin değilim. Fakat dünyanın birçok ülkesinde kadın liderler olduğu ve kadın haklarına ilişkin projeler ve hareketler olduğu göz önünde bulundurulduğunda iyiye doğru bir ilerleme var. Dünya tahmin ettiğimizden daha hızlı değişiyor yani yakında dünya tüm cinsiyetler için daha güzel bir yer haline gelecektir.

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