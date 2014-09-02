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Yaşam

Dünya'nın din haritasında inançsızlar nerede?

Müslümanlar Orta Doğu'dan çıkıp nerelere gitti? Hristiyanlar'ın %50'si nerede yaşıyor? Çin, hangi dinleri topraklarında barındırıyor?

02 Eylül 2014 12:48

Pew Araştırma Merkezi’nin verilerine göre dünya nüfusunun  yarısı sadece altı ülkede konumlanmış durumda. Büyük din grupları ise bir ya da birkaç ülkede yoğunlaşıyor. Halk dinlerine inanların yüzde 73’ünün bulunduğu Çin, aynı zamanda inançsızlarıda ev sahipliği yapıyor. Araştırmacılar, uzun süredir sekiz grubun demografik karakteri hakkında çalışmalar yürütmekte: Budistler, Hristiyanlar, halk dinlerine inananlar, Hindular, Yahudiler, Müslümanlar, inançsızlar ve diğer dinlerin takipçileri.  

Kalben Sağdıç'ın Radikal'de yer alan haberine göre, 2010 yılında hazırlanan ve güncellenmeye devam eden Küresel Din Haritası’nın sonuçları, Hristiyan ve Müslüman vatandaşların dünyanın dört bir yanına dağıldığını gösterirken diğer grupların bir ya da iki ülkede bulunduğunu ortaya koyuyor.

Çin, dünyanın Budist nüfusunun %50’sine, halk dinlerine inanların %73’üne ev sahipliği yapıyor.  İnançsızların yüzde 62'sinin Çin'de yaşaması da dikkat çekici. Dünya nüfusunun %19’unu meydana getiren ülkenin birçok farklı grubu barındırması doğal bir olgu. 

Müslüman ve Hristiyanlar, yani dünyanın en geniş iki din grubu, artık Orta Doğu’nun ötesine taşmış durumdalar. İslam hala Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile özdeşleştirilse de bu bölgelerde Müslüman nüfusun sadece %20’si yaşıyor. (Endonezya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nijerya ve Mısır) Bu ülkeler dünyanın 1.6 milyarlık Müslüman nüfusunun %53’üne tekabül ediyor. Mısır Arapça’nın resmi dil olduğu tek ülke olarak diğerlerinden farklı bir yerde duruyor. 

Küresel nüfus dağılımı örüntüsü ile Hristiyanların dağılımı arasında benzerlik kurmak mümkün. Dünyanın 2.2 milyar olan Hristiyan nüfusu 11 ülkede konumlanmış durumda: ABD , Brezilya, Meksika, Rusya, Filipinler, Nijerya, Çin, Kongo, Almanya, Etiyopya ve İtalya. Bu ülkeler dünya nüfusunun %38’ine tekabül ediyor. 

Öte yandan, tarih boyunca göç etmek durumunda kalan, soykırımla karşılaşan Yahudilerin dünyaya dağılımı çeşitlilik gösteriyor.

 

 

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