Dünyanın bütün lezzetleri burada



Viktualien pazarı sabah 10 sularında hareketlenmeye başlıyor. Burada 100'den fazla pazarcı ürünlerini satıyor.

Pazarın yerel müşterilerinin yanı sıra yurt dışından da birçok meraklısı var.

Elisabeth Forstner, yaklaşık 65 yıldır pazarda çeşit çeşit ekmeklerini satıyor.

"Müşterilerimiz çok çeşitli; sürekli olanlar, tesadüfen uğrayanlar, yabancılar, yerli halk, dışardan gelenler."

Şehir tarihçisi Ursula Eymold, Bavyera halk adetlerini, pazarlarını ve bayramlarını araştırıyor. Viktualien pazarını ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor.

"Her zaman çok güzel bir atmosfer var. Burada tüm dünyadan ürünler bulmak mümkün. Bu da pazarı daha çekici hale getiriyor."

Kasaplarla başladı

Özellikle geleneksel lezzetler; burada sıralı kasaplar zengin et çeşitleriyle dikkat çekiyor. Buradaki ürünleri diğer Alman pazarlarında bulmak zor.

Viktualien pazarı, ilk olarak eski St. Peter kilisesi altında açılan kasaplarla başladı ve büyüdü.

Kilisenin kulesine tırmananları ise bir Münih ve Viktualien pazarı manzarası bekliyor.

Pazar, 1807'de yakınlardaki Marienplatz'dan bugünkü yerine taşındı. Halkın, lahana, turp, patates, et gibi ihtiyaçlarını karşıladığı pazar daha o zamanlar, 200 yıl öncesinde hayatın bir parçası oldu.

Ursula Eymold: "Kasapların ihtiyaç duyduğu soğutma buradaki mekanlarda doğal olarak sağlandığı için bir seçenek oluşturdu. Ardından eskiden Herzogspital Kilisesi'nin bulunduğu araziye pazar tezgahları kuruldu."

Bugün Viktualien Pazarı'nda egzotik meyveleri de bulmak mümkün.

Bavyera ormanlarından gelen zengin mantar çeşitleri ve trüf mantarı Münih'in yıldız aşçılarını buraya çekiyor. Ancak bunları sadece aşçılar satın almıyor.

Pazarcı Bianca Zollner: "Bize gerçekten varlıklı insanlar da geliyor. Yanında torbasını taşıyan bir çalışanıyla. Ve 'şunu ve şunu istiyorum' diyor o kadar. Onlara da indirim yapıyoruz ama tercihimiz durumu çok iyi olmayanlara yapmaktan yana."

Viktualien pazarında Bavyera'nın komedyen ve halk oyuncularını anmak için yapılmış altı fıskıye var.

Popüler buluşma noktası

Pazarın ortasındaki bira bahçesi popüler bir buluşma noktası.

Burasının bira ihtiyacını Münih'in büyük bira fabrikaları karşılıyor.

Bira eşliğinde yenen bölgeye özgü beyaz sosis ve Bavyera simidi turistlerin de çok hoşuna gidiyor.

Bavyera'daki Viktualien pazarı dünyanın her yerinden insanları buluşturuyor. Hediyelik eşyalar turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

ABD'li turist Tina Mendelssohn: "Burası çok özel bir yer. ABD'de halka açık sebze ya da hediyelik alabileceğiniz, kahve içip insanlarla tanışabileceğiniz bu tip bir pazarımız yok."

Çinli turist Diana Chiang: "Burada insanların nasıl yaşadığını görebiliyorsunuz. Çok güzel ve temiz bir yer."

Viktualien pazarı her zaman dolup taşar. Münih'in merkezindeki, yeşilliklerin sergilendiği bir mekan.