Dünyanın altıda biri obez

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Gönen, dünyada nüfusun altıda birinin kilolu olduğunu belirterek, kilonun erken ölüme yol açabileceğini söyledi.



Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmada, Türkiye'de kadınların yüzde 41.5'i, erkeklerin ise yüzde 21.2'sinin fazla kilolu olduğu belirlenirken, dünya genelinde 1 milyar 200 milyondan fazla aşırı kilolu insan bulunuyor. SÜ Meram Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Gönen, obezite ile ilgili kendilerinin hastaları üzerinde zaman zaman araştırma yaptıklarını söyledi.



Gönen, özellikle Türkiye'de obezitenin aile bireylerinin birbirlerine bakarak yemek yemelerinden de arttığını vurguladı. Obezitenin nedenlerine değinin Doç. Dr. Gönen, "Kötü beslenme, aşırı yeme alışkanlığı, genetik yatkınlık ve fiziksel aktivite azlığı kilo almayı arttırıyor. Genelde fazla yemek yiyen ve kilolu insanların birbirlerine bakarak beslenme düzenini tutturamadıklarını gözlemleyebiliyoruz.



Ülkemizde obezite sayısı hızla artıyor. Yetişkinlerden çok, çocuklar daha fazla kilo alıyor. Aile bireylerinden birinin kilolu olması nedeniyle çocuklarda kilo oranının arttığını söyleyebiliriz" dedi.



Türkiye'de obezite sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Gönen, "Dünyada da bu rakam çok farklı değil. Dünya nüfusu şuanda 6,5 milyarın üzerinde ve bu rakamın 1 milyar 200 milyondan fazlası fazla kilolu. Son yapılan araştırmaların genelinde obezitenin bulaşıcı hastalık olduğunu düşünüyoruz.



Çünkü anne, baba, kardeş veya yakın arkadaşlardan bir kişi obezite ise bu diğer insanları tetikliyor. Yemek düzeni bozuluyor, fazla hareket edemiyor, bu da kilo almasına neden oluyor. Genel olarak bu hususlar herkes tarafından biliniyor, ancak uygulanmıyor. Her zaman tavsiye ettiğimiz şeyler bol bol yürüyüş, sebze yemeklerini ve meyveyi çok tüketmek gerekiyor.



Günümüzde sağlıksız besinler de çok fazla olduğu için bunlardan özellikle uzak durulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

