Bilgisayar ortamında yaratılan mikrop kansere umut oldu

Cinsel yolla bulaşan Mycoplasma genitalium bilgisayar ortamında en ince ayrıntısına kadar oluşturulan ilk mikrop oldu. ABD’nin Stanford Üniversitesi’nden Markus Covert bu çalışmanın kanser için küçük de olsa bir umut olabileceğine değindi.

Bilim insanlarının bilgisayar ortamında oluşturmak için tercih ettiği Mycoplasma genitalium bakterisi, sadece 525 gene sahip olan son derece basit bir canlı. Bu bakteriye kıyasla, insanlar 20 bin 500 gene sahip.

Mycoplasma genitalium’un sanal ortamda yaratılması, çok daha karmaşık organizmaların görsel olarak yaratılması için kapı aralarken, biyo-mühendislerin organizmalar tasarlaması için bilisayarları kullanmalarında da teşvik edici bir rol oynayacak.

Araştırmada yer alan ABD’nin Stanford Üniversitesi’nden Markus Covert, “bilgisayar modeline dayanan organizmalar sayesinde araştırmacıların fikirlerini gözden geçirebileceklerini ve canlı türleri üzerinde yapılan araştırmalarının sonuçlarını daha iyi karşılaştırabileceklerini belirtti. Covert, Cell dergisinde yayımlanan araştırmaları hakkında, “görsel organizmaların, birçok karmaşık biyolojik hususun anlaşılmasında da kendilerine yardım edebileceğini” söyledi.



Kanser tedavisinde kullanılabilir



LiveScience sitesine konuşan Covert, kanserle bağlantılı olan çok sayıda genin biliniyor olmasına rağmen hastalığın neden tedavi edilemediği sorusuna şu cevabı verdi:

“Kanser, tek bir gene bağlı olan bir hastalık değil, binlerce genin birbiriyle etkileşime girmesinden oluşuyor. Ayrıca, geçerli olan birçok başka faktör söz konusu... Rasyonel, bilgisayar tabanlı araştırma kullanmadığımız sürece kansere neden olan faktörlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini tam olarak anlayamayacağız” dedi.

Model organizmayı yaratmak için, Covert ve meslektaşlar, tek hücreli canlı hakkındaki 900 bilgi kaynağından yararlandı. Organizmanın genetik yapısına ve 28 hücresel sürecine (DNA ve hücre bölünmesi gibi) ait model inşa eden araştırmacılar, daha sonra bu modelleri bir araya getirerek bilgisayar ortamındaki ilk tam bakteriyi elde etti. Modelin gerçekliğini test etmek için, laboratuvar ortamındaki cablı M. genitalium bakterileri gözlemlendi. (Ntvmsnbc)