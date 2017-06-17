Dünyadaki 500'ü aşkın bilim insanından üniversitelere YÖK ve TÜBİTAK'la ilişkilerini boykot çağrısı

Barış İçin Akademisyenler grubunun yurt dışında var olanları ve destekçileri Türkiye’deki üniversitelerin ve yükseköğretim kurumlarının akademik hayata ilişkin ihraçlarını, baskılarını uluslararası alanda daha da görünür kılmak ve buna yönelik bir karşı baskı oluşturmak için “Kademeli Boykot” çağrısı yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Özlem Yüzak’ın haberine göre, son bir hafta içerisinde Almanya, Fransa, Amerika, İngiltere gibi birçok ülkeden 500’ü aşkın akademisyenin imzaladığı metin, bütün yükseköğretim ve mali destek kurumlarını, akademik ve profesyonel dernekleri ve akademisyen bireyleri Türkiye yükseköğretim sistemini boykota çağırıyor. “Temmuz 2016 darbe girişimi ve takip eden olağanüstü hal döneminde, AKP rejiminin, daha önce akademik özgürlükleri ve standartları çiğnemek konusunda suç ortaklığı yaptığı eski ortağı Fethullah Gülen hareketini tasfiye etme gerekçesi altında, akademiye ve kamu sektörünün tamamına yönelen siyasal motivasyonlu saldırıları, benzeri görülmemiş bir düzeye ulaşmış bulunuyor. 30 Nisan 2017 itibarıyla, akademide işten atılmaların sayısı 5295’e yükseldi. Bu durum, Türkiye’de yükseköğretim sisteminin hükümet ve onun siyasi müttefikleri tarafından bir kayırmacılık ve hesaplaşma alanı olarak kullanıldığını göstermektedir” diyen akademisyenler boykot çağrısını, “İhraç edilenlerin işlerine geri döndürülmesi ve olağanüstü hal rejimi altında gittikçe şiddetini artıran akademisyenlere yönelik baskıların sonlandırılmak” amacıyla yaptıklarını belirtiyorlar.

Boykotun çerçevesi

Boykot çağrısı şu konu ve yöntemleri kapsıyor:

* Akademik özgürlükleri ve yükseköğretimin uluslararası normlarını ihlal etmekte olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile bütün işbirliklerinin askıya alınması;

* Sadece akademik özgürlükleri ve yükseköğretimin uluslararası normlarını ihlal etmekle kalmayıp, aynı zamanda istihbarat kurumlarının üniversitelerdeki uzantısı olarak suç ortaklığı yapmış olan üniversitelerin rektörleri ile bütün işbirliklerinin askıya alınması;

* Bütün YÖK ve TÜBİTAK çalışanlarının ve suç ortağı üniversitelerin rektörlerinin profesyonel, ticari ve eğitimle ilgili kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması;

* Suç ortağı üniversiteler ile yapılacak bütün araştırma işbirliklerinin askıya alınması;

* YÖK, TÜBİTAK veya suç ortağı herhangi bir üniversite tarafından Türkiye içinde ve dışında düzenlenecek ve/veya desteklenecek olan bütün akademik ve profesyonel konferans, çalıştay ve seminerlere katılımın askıya alınması; Boykot kapsamı dışında tutulan alanlar işe şunlar:

* Öğrenci değişimi hakkında düzenleme ve anlaşmalar;

* Türkiye’deki akademisyenlerin ziyaretçi araştırmacı ya da benzer pozisyonlar için yurtdışındaki üniversitelere yaptıkları bireysel başvurular.