Dünyada yetişkinlerin dörtte biri hareket etmiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 168 ülkede yetişkin kadın ve erkeklerin gündelik hayatlarında ne kadar fiziksel aktivitede bulunduklarını masaya yatırdı. 2016 yılını kapsayan ve The Lancet Global Health dergisinde yayımlanan rapora göre 2016 yılında dünya genelinde bir milyar 400 milyon insan yeterince fiziksel aktivitede bulunmadı. Örgüt, bu sayının dünyadaki yetişkinlerin sayısının yüzde 27,5'ine tekabül ettiğini belirtti.Türkiye'de kadınlar, erkeklere göre daha az hareket ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü yeterince fiziksel aktivitede bulunulması için bireylere haftada en az 150 dakika hızlı yürüyüş, yüzme, bisiklet sürme gibi ölçülü fiziksel aktivite veya 75 dakika koşmak, futbol oynamak ya da takım sporları gibi yoğun aktivitelere katılmayı öneriyor. Toplam iki milyon kişinin katıldığı araştırma 168 ülkede 358 farklı araştırmanın verilerine dayanırken, araştırmayı hazırlayanlar 2001-2016 yılları arasında fiziksel aktivite konusunda dünyada çok az ilerleme sağlandığına dikkat çekiyor.

Fiziksel aktivite konusunda en az Afrika sorun yaşıyor

Özellikle Yeni Zelanda, ABD, Almanya, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde hareketsiz kalanların oranı artış kaydetti. Örgüte göre gelişmiş ülkelerde yetişkinler iş yaşamları ve boş zamanlarında az hareket ediyor daha çok motorlu ulaşım araçlarını kullanıyorlar. Fiziksel aktivitenin yetersiz olduğu ülkeler konusunda başı çeken ülkeler Kuveyt, ABD'ye bağlı Samoa adaları, Suudi Arabistan ve Irak. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu ülkelerde yetişkin nüfusun yarısından daha azı fiziksel aktivite yapıyor. Almanya da fiziksel aktivitenin yetersiz olduğu ülkeler arasında. 2016 yılında yeterli fiziksel aktivitede bulunmayan erkeklerin oranı yüzde 40,2 iken, kadınlarda bu oran yüzde 44,1'di.

Yeterli fiziksel aktivitede bulunan ülkelerin başında Uganda, Mozambik, Tanzanya, Lesotho (Afrika) geliyor. Araştırma bu ülkelerdeki insanların çalışma yaşamları, ulaşım ya da gündelik hayatlarında daha fazla hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Kadın-erkek farkı

Dünya genelinde erkeklerin yeterli fiziksel aktivide bulunmadığı bölgeler Güney Amerika, Ortadoğu ve Güney Asya olarak listelenirken, kadınlarda ise bu bölgeler Güney Amerika, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney Asya olarak belirtildi.

Araştırmada fiziksel aktivite konusunda kadın ve erkekler arasında büyük farklılıklar dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, Orta Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'da kadınların erkeklere oranla çok daha az fiziksel aktivitede bulunduğuna dikkat çekiyor. Araştırmada "kadınların çevresel, sosyal ve kültürel engellerle karşı karşıya olmalarının fiziksel aktivitelerini azalttığı" tespitinde bulunuluyor.

Bazı ülkelerde kadın ve erkekler arasında fiziksel aktivite arasında ciddi uçurum olduğuna dikkat çekiliyor. Örneğin Bangledeş'te yeterince fiziksel aktivitede bulunmayan erkeklerin oranı yüzde 16 iken kadınlarda bu oran yüzde 40. Eritre'de bu oran yüzde 14'e karşı yüzde 31. Hindistan'da ise yüzde 25'e yüzde 44.

Türkiye'de durum

Türkiye'de kadın ve erkekler arasında fiziksel aktivite oranları arasında farklılık gözleniyor. Raporda dünya genelinde fiziksel aktivite açısından ülke ya da bölgeler hareket oranına göre altı renge ayrılıyor. Türkiye'deki erkekler bu haritada hareketsizlik açısından yüzde 20-29'luk koyu sarı renkli dilimde. Kadınlar arasında yeterli fiziksel aktivitede bulunmayanların oranı ise Türk erkeklerine oranla çok daha yüksek. Kadınlar yüzde 30-39 oranla pembe renkli dilimde.