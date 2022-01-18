Dünyada turist sayısı 2021'de bir önceki yıla nazaran yüzde 4 arttı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), dünyadaki turist sayısının, 2021'de bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 4 artmasına rağmen Covid-19 salgını öncesinin halen çok gerisinde olduğunu açıkladı.

Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan BMDTÖ'nün yıllık raporunda, "2021 turizm için zor bir yıl daha oldu" ifadesi kullanılırken, dünyadaki turist sayısının geçen yıl, salgın öncesi 2019'a göre yaklaşık yüzde 72 daha az olduğu vurgulandı.

Raporda, 2019'da 1,5 milyar olan dünyada seyahat eden kişi sayısının, salgınla birlikte getirilen kısıtlamalar ve sağlık kriziyle 2020'de 400 milyona gerilediği, 2021'de ise yaklaşık yüzde 4 artışla 415 milyona çıktığı belirtildi.

Turizmdeki toparlanmanın dünyanın farklı bölgelerinde "yavaş ve eşit olmayan" şekilde devam ettiği aktarılan raporda, 2020'ye göre kıyaslama yapıldığında 2021'de en iyi sonucun yüzde 19 artışla Avrupa ve yüzde 17 artışla Amerika'da görüldüğü ancak bu bölgelerin halen 2019 rakamlarının yüzde 63 gerisinde olduğu kaydedildi.

Rapora göre, benzer durum turizm gelirinde de görüldü.

Salgın öncesindeki 2019'da, 3,5 trilyon dolar olan turizmin dünya ekonomisine katkısı, 2020'de 1,6 trilyon dolara inip, geçen yıl küçük bir artışla 1,9 trilyon dolar oldu.

Uzmanlar turizmde 2024'den önce tam toparlanma beklemiyor

BMDTÖ, Uzmanlar Grubu'nda çoğunluğun 2022 yılı turizm tahminlerinin iyimser olmasına rağmen, 2019 yılı rakamlarına 2024 veya sonrasından önce dönülmeyeceği görüşünde mutabık olduğunu bildirdi. (AA)