Dünyada tek; İmparator Marcus Aurelius Antoninus’un tek bütün heykeli bulundu

Antalya Müzesi başkanlığında 2012’den beri devam eden Perge Antik Kenti kazısı ve restorasyon çalışmalarında, Roma İmparatorluğu’nda 2’nci yüzyılda tahta çıkan, ’Caracalla’ takma adıyla bilinen Marcus Aurelius Antoninus’un tek parça halindeki heykeli bulundu. Heykelin dünyada tek olduğu öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Çınar'ın haberine göre, kazıda ayrıca 2 Afrodit heykeli, Asklepios, Tykhe, Aphrodite, Nemesis, Helios, Selene, yılanlı heykel, giyimli erkek heykeli, giyimli kadın heykeli, at heykeli ortaya çıktı. Paha biçilemez bu eserlerin sergilenmesi için, Antalya Müzesi içinde ’Perge Batı Cadde ve F5 Çeşmesi Salonu’ adıyla özel bir salon oluşturuldu.

Perge Antik Kenti’nde 2014 yılında Sütunlu Batı Cadde üzerinde, Batı Kent Kapısı ile Kuzey Hamamı’nın birbirine bağlandığı noktada ortaya çıkarılan Caracalla Çeşmesi’ni süsleyen eserlerden en önemlisi olan İmparator Caracalla’ya ait heykelin, dünyada tek olduğu öne sürüldü. İmparator Caracalla’nın dev mermer heykelinin hemen yanında ise onun görkemini ve herkesten büyük olduğunu anlatan küçük bir asker heykeli bulunuyor. Sadece sağ kol bilek kısmından itibaren sağ eli ve bu eliyle tuttuğu ve başının arkasına uzanan ve ne olduğu bilinmeyen nesnenin eksik olduğu dev heykelde, Caracalla’nın giysisinde Medusa ve kartal figürleri yer alıyor.

Başına meşe yapraklarından çelenk

Nymphaeumu havuzu içinden çıkartılan İmparator Caracalla heykeli 2.20 metre boyunrda. İmparatorun günümüze kadar bir bütün olarak ulaşan ilk ve tek heykeli olan ve çok özel öneme sahip olduğu belirtilen Caracalla’nın Perge’den çıkan heykelinin başında, hiçbir portre tipinde görülmeyen bir Corona Civica (meşe yapraklarından yapılan çelenk) bulunduğu belirtildi. Antalya Müzesi yetkilileri, Caracalla heykeli ve çeşmesi ile birlikte çok sayıda çok önemli değere sahip eserlerin bu alanda ortaya çıkarıldığını ve Antalya Müzesi’nde özel bir bölüm oluşturulduğunu kaydetti.