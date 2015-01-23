Dünyada sigara paketlerine açılan savaş ne durumda?

İngiltere hükümeti ülkede tüm sigara markalarının tek tip pakette satılması planlarını erkene alacağını açıkladı.

Yasa tasarısının İngiltere Parlamentosu'ndan geçmesi halinde, ülkede faaliyet gösteren tütün şirketleri, ürünlerini kendi markalarını gösteren paketlerde satamayacaklar.

Hükümet böylece sigarayı özellikle çocuklar için daha az ilgi çekici hale getirmeyi hedefliyor.

İngiltere'de sigara paketlerinin üzerinde sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin uyarılar uzun süredir var.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, televizyonda epeydir ve yazılı basında da daha yakınlarda sigara reklamları yasaklandı; sigara tiryakilerini bu alışkanlıktan vazgeçirme amaçlı parasız programlar, yaygın şekilde duyurulmakta.

Sigara karşıtı kampanya yürütenler ise daha fazla önlem alınmasını istiyorlardı.

İngiltere bu yönde bir karar alırsa, Avustralya'nın izinden gidecek.

Avustralya'da tütün şirketlerinin sert muhalefetine rağmen, 2012'de çıkarılan yasayla sigara paketleri tek tip olarak satılmaya başlamıştı.

Söz konusu tütün şirketlerinden Philip Morris, halen Canberra yönetimiyle mahkemede mücadele ediyor ve İngiltere'nin de benzer bir yol izlemesi halinde burada da mahkemeye gitme tehdidinde bulunuyor.

Avustralya'da tek tip paket uygulamasının sigara içme oranlarını azaltıp azaltmadığına ilişkin veriler çelişkili.

Sağlık çevreleri, genel anlamda sigara içme oranında düşüş olduğunu gösteren çalışmaya dikkat çekiyor.

Bu araştırmada tütün sektöründe egemen olan, markasız paketlerin karaborsacılığı teşvik edeceği kaygılarının yersiz olduğu savunuluyor.

Ancak tütün şirketlerinin finansmanıyla KPMG tarafından yapılan bir başka araştırma ise, kaçak sigara satışlarının arttığını, şirketlerin gelirlerinin darbe yediğini ve vergi gelirlerinin de düştüğünü belirtiyor.

Avustralya paket başına 16 doları aşan fiyatla, dünyada sigaranın en pahalıya satıldığı ülke.

Dünyada sigara paketleri

Diğer ülkelerde de yurttaş sağlığının korunması gereği ile bireylerin seçim hakkı arasında bir denge bulunmaya çalışılıyor.

Birçok ülke ABD'de olduğu gibi sadece basit bir yazılı uyarıyla yetiniyor.

Ama giderek daha fazla sayıda ülke sigara paketlerine resimli sağlık uyarıları eklenmesinde ısrar ediyor.

Özellikle dumanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiliyor.

Örneğin Ukrayna ve Rusya'daki sigara paketlerinde sigara içilmesinin ölümcül olabileceği yazılı.

Resmin üzerindeyse "bağımlılık" sözcüğü okunuyor.

Sigaraya karşı kampanya yürütenler pasif sigara içiciliğin olumsuz sonuçlarına da dikkat çekiyor.

Kampanya yürüten gruplar sigara içme alışkanlığının Batı'dan, sigara reklamlarının çok daha esnek olduğu kalkınmakta olan ülkelere kaydığına işaret ediyor.