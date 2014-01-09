T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Dünya nüfusunun ne kadarı sigara tiryakisi?

Yapılan bir araştırmaya göre dünyada sigara tiryakilerinin sayısının günden güne artmaya devam ettiğini gösteriyor

09 Ocak 2014 08:14

ABD'de yapılan bir araştırma, dünya genelinde sigara tiryakilerinin sayısının 1 milyara ulaştığını ortaya koydu. ABD'de çıkan JAMA adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma, dünya genelinde sigara içenlerin artmaya devam ettiğini gösterdi.

187 ülkeyi kapsayan araştırmada, 30 yılda nüfus artışı nedeniyle dünya genelinde sigara tiryakilerinin sayısının 721 milyondan 967 milyona çıktığı belirlendi.

Buna örnek olarak Çin, Endonezya, Bangladeş ve Rusya gibi kalabalık ülkelerde sigara tiryakilerinin sayısının artması verildi.

1980'de 10 erkekten 4'ünün, 10 kadından 1'inin, 2012'de ise 10 erkekten 3'ünün, 20 kadından 1'inin sigara içtiği açıklandı.

Nüfusunun yüzde 61'i sigara içen Doğu Timor, tütün kullanımının en fazla olduğu ülke konumunda. Bu ülkeyi Endonezya, Kiribati, Ermenistan, Papua Yeni Gine izliyor.

Karayipler'e bağlı Antigua ve Barbuda Adaları ise tiryakilerin en az bulunduğu ülke. Bu ülkede sigara içenlerin nüfusa oranı yüzde 5.

En az tütün mamülü kullanan ülkeler arasında Sao Tome ve Principe, Nijerya, Etiyopya ve Gana bulunuyor.

ETİKETLER

sigaraamerikatiryakilikkaç kişiamerika1 milyar kişi sigara tiryakisibağımlılıkaraştırma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24