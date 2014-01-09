Dünya nüfusunun ne kadarı sigara tiryakisi?

ABD'de yapılan bir araştırma, dünya genelinde sigara tiryakilerinin sayısının 1 milyara ulaştığını ortaya koydu. ABD'de çıkan JAMA adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma, dünya genelinde sigara içenlerin artmaya devam ettiğini gösterdi.

187 ülkeyi kapsayan araştırmada, 30 yılda nüfus artışı nedeniyle dünya genelinde sigara tiryakilerinin sayısının 721 milyondan 967 milyona çıktığı belirlendi.

Buna örnek olarak Çin, Endonezya, Bangladeş ve Rusya gibi kalabalık ülkelerde sigara tiryakilerinin sayısının artması verildi.

1980'de 10 erkekten 4'ünün, 10 kadından 1'inin, 2012'de ise 10 erkekten 3'ünün, 20 kadından 1'inin sigara içtiği açıklandı.

Nüfusunun yüzde 61'i sigara içen Doğu Timor, tütün kullanımının en fazla olduğu ülke konumunda. Bu ülkeyi Endonezya, Kiribati, Ermenistan, Papua Yeni Gine izliyor.

Karayipler'e bağlı Antigua ve Barbuda Adaları ise tiryakilerin en az bulunduğu ülke. Bu ülkede sigara içenlerin nüfusa oranı yüzde 5.

En az tütün mamülü kullanan ülkeler arasında Sao Tome ve Principe, Nijerya, Etiyopya ve Gana bulunuyor.