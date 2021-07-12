Dünyada Koronavirüs | Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 5 bin 65 oldu; Tokyo için delta varyantı uyarısında bulunuldu

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 440 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 187 milyon 883 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 52 bine, iyileşenlerin sayısı 171 milyon 771 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 733 bini, Hindistan'da 30 milyon 901 bini, Brezilya'da 19 milyon 89 bini ve Fransa'da 5 milyon 813 bini geçti.

ABD'de bir grup araştırmacı, burun yoluyla uygulanan Covid-19 aşısının etkili bağışıklık ve sıfır virüs yayılımı gösterdiği sonucuna ulaştı.

ABD'de ayrıca, Covid-19 aşılamalarında görülen düşüş nedeniyle vaka artış oranın son 7 günde bir önceki haftaya kıyasla yüzde 47 yükseliş gösterdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Covid-19 salgınının etkisini göstermeye başladığı Mart 2020'den beri açlık yaşayan ve yetersiz beslenen kişi sayısının 118 milyon arttığını bildirdi.

Tokyo'da vakaların yüzde 30'u delta varyantı

İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının sonuncusu 19 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 1 Eylül'den itibaren tüm sağlık çalışanlarına Covid-19 aşısı zorunluluğu getirileceğini bildirdi.

Japon bilim insanları, Tokyo metropolündeki Covid-19 vakalarının yüzde 30'dan fazlasının virüsün Delta varyantından kaynaklandığını bildirdi.

Güney Kore'de, son 6 gündür günlük binden fazla Covid-19 vakası bildirilmesinin ardından bazı bölgelerde daha sert sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başlanıyor. Buna göre, saat 18.00'den itibaren 3 veya daha fazla kişinin toplanması yasaklanacak, gece kulüpleri ve kiliseler kapatılacak, hastane ve huzurevi ziyaretleri yasaklanacak.

Tayvanlı iki büyük teknoloji firması, Tayvan'a Covid-19 aşısı bağışlayacağını bildirdi. Söz konusu iki firmadan birinin yaptığı açıklamaya göre, ilaç firması Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılardan 10 milyon doz alınarak Tayvan'a teslim edilecek.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, Kanada'nın, Kovid-19 aşısı olmayanları uzun süre ülkeye almayacağını açıklamasını eleştirdi.

Endonezya'nın Bali Adası'nda Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde karantina ve kısıtlama kurallarını çiğneyen 4 turist sınır dışı ediliyor.

Avustralya, Sidney kentinde artan Covid-19 vakalarını kontrol altına almak amacıyla karantinayı uzatabileceğini açıkladı.

Kıbrıs genelinde artan Covid-19 vakaları sebebiyle KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişler bugün seviye 3'e (kırmızı) çıkarıldı.

Bangladeş, Moderna'yı kullanacak

Bangladeş, yarından itibaren ABD'li ilaç firması Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıları uygulamaya başlayacak.

Malezya'da Ulusal Covid-19 Bağışıklığı Programı'ndan Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, ülkede günlük aşılama oranının 100 kişi başına 0,96'ya yükselerek İngiltere ve Avustralya gibi ülkeleri geçtiğini açıkladı.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Çinli Sinopharm ve Sinovac firmalarıyla, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, 550 milyon doza kadar Kovid-19 aşısı sağlamaları konusunda anlaştı.

ABD'nin hibe ettiği 1,5 milyon doz Johnson and Johnson aşısı Nepal'e ulaştı.

Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 6 milyon 5 bin 65 oldu.

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilerek gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, Covid-19'un ülkede etkisini hızla artırmasından endişe duyduğunu belirtti. (AA)