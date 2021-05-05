Dünyada ilk: Kanada’dan 12-15 yaş arası çocuklarda Covid-19 aşısına onay

Kanada Federal sağlık kurumu, BioNTech - Pfizer tarafından geliştirilen Koronavirüs aşısının 12 ila 15 yaş arası çocuklara uygulanmasının onayladığını duyurdu.

Daha önce 16 yaş ve üzeri kişiler için onaylanan BioNTech - Pfizer Covid-19 aşısı ilk kez 16 yaşından küçük çocuklar için onaylandı.

Health Canada tarafından onaylanan aşı ile ilgili açıklama yapan kurumun baş danışmanı Dr. Supriya Sharma, aşının 12 ila 15 yaş arası çocuklarda güvenli ve etkili olduğuna dair kanıtların ortada olduğunu söyledi.