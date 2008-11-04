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Yaşam

Dünyada her yıl 400 bin kişiyi yılan ısırıyor

Dünyada her yıl 400 binden fazla kişiyi yılan sokuyor, bu kişilerden en az 20 bini hayatını kaybediyor.

04 Kasım 2008 02:00

Araştırmacılar, dünyada her yıl 400 binden fazla kişiyi yılan soktuğunu, bunlardan en az 20 bininin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Araştırmacılar, "Public Library of Science Medicine" dergisinde yayımlanan makalede, en çok yılan sokması vakasına Güney ve Güneydoğu Asya ile Sahraaltı Afrika'da rastlandığını belirtti.

Sri Lanka'daki Kelaniya Üniversitesinden araştırmacılar, bu sonuca ulaşmak için konuyla ilgili 68 ülkeyi içeren 3 bin 256 makaleyi taradı.

Hindistan'ın yılan sokması konusunda ilk sırada bulunduğu, bu ülkeyi Sri Lanka, Vietnam, Brezilya, Meksika ve Nepal'in takip ettiği kaydedildi.

Ancak yılan sokmasının daha çok, sağlık sistemi iyi olmayan ve kayıtların çok iyi tutulmadığı ya da hiçbir kaydın olmadığı yerlerde görülmesi yüzünden gerçek rakamın verilenin çok çok üstünde olabileceği ifade edildi.

Çoğu ülkelerde yılan sokan kişilerin hastaneye gitmektense geleneksel tedavi yöntemlerini tercih ettiğine de dikkat çekildi.

Yılan sokmalarında ne yapılmalı?

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