Dünyada her gün 15 bin çocuk ölüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) açıkladığı son rapora göre 2016’da dünyada her gün beş yaşın altında 15 bin çocuk hayatını kaybetti. Çocuk ölümlerinin büyük çoğunluğu sıtma, zatüre ve ishal gibi önlenebilir hastalıklardan kaynaklanıyor.

UNICEF’in yayımladığı “Çocuk Ölüm Oranları ve Trendleri” adlı rapor, 2030 yılına kadar 60 milyon çocuk ölümü gerçekleşmesini öngörüyor. Raporda bahsi geçen 60 milyon çocuğun tedavi edilebilir hastalıklardan dolayı hayatını kaybedecek olmasına dikkat çekiliyor. Özellikle bazı Afrika ve Güney Asya ülkelerindeki yetersiz tedavi koşullarının ölümlere yol açacaği belirtiliyor.

İstatistiklere göre 2016’da 5,6 milyon çocuk hayatını kaybetmişti. Uzmanlar bu sayının, 1990 yılında yaşanan 12,6 milyon ölümle karşılaştırıldığında büyük bir düşüş trendi gösterdiğini ancak yine de "kabul edilemez seviyede yüksek" olduğunu ifade ediyor.

Zatüre, sıtma ve ishal

Önlenebilir çocuk ölümlerine neden olan hastalıklar arasında zatüre, sıtma ve ishal başı çekiyor. 2016 verilerine göre, Sahra Altı Afrika Ülkeleri bebek ölüm oranı en yüksek bölge olarak dikkat çekiyor. Aralarında Nijerya, Kenya, Etiyopya gibi ülkelerin olduğu bölgede doğan her bin bebekten 79’u hayatını kaybediyor.

Ancak çocuk ölümlerinin tek nedeni hastalıklar değil. Bazı çocukların doğdukları çevre, içinde bulundukları toplumun çatışma içinde olması da çocuk ölümlerine neden oluyor.

Çocuk ölümlerinin yarısı Hindistan, Nijerya, Pakistan, Kongo, Etiyopya, Çin ve Nijer’de gerçekleşiyor.

Doğan bin bebekten 40’ı hayatını kaybediyor

Şu anda dünya genelinde doğan her bin bebekten 40’ı yaşamını yitiriyor. 2015’te yapılan bir zirvede bu oranın 2030’da 25’e düşürülmesi hedeflendiği açıklanmıştı. 1990’da ise doğan her bin bebekten 93’ü hayatını kaybetmişti.

Ancak uzmanlar 2015'te koyulan hedefin tutturulması konusunda çok da iyimser bir tablonun olmadığını söylüyor. Zira özellikle Afrika kıtasındaki ülkelerin çoğunun, sağlık hizmetleri ve altyapısı konusunda halen çağın gerektirdiği standartların çok gerisinde kaldığı belirtiliyor.

2030’a kadar 60 milyon çocuk ölecek

Uzmanlar çocuk ölümleri trendinin bu şekilde devam etmesi halinde 2017 ve 2030 yılları arasında beş yaşın altındaki 60 milyon çocuğun hayatını kaybedeceğini ve bunların yarısını ise yeni doğan bebekler oluşturacağını söylüyor.

Raporda ayrıca bazı Güney ve Batı Asya ülkelerinde kız çocuk ölümlerinin erkeklerden çok daha yüksek bir oranda olduğuna dikkat çekiliyor. Ancak bunun nedeni konusunda herhangi bir ayrıntı verilmiyor.

Bazı Asya ülkelerinde geleneksel olarak erkek çocuklar kızlara göre daha çok tercih ediliyor ve bazı aileler kız çocukları olacağını anladıklarında kürtaj yolunu seçiyor. Ayrıca erkek çocuğun daha değerli olduğu bu ülkelerde, daha iyi beslenen erkek çocukların daha iyi sağlık hizmeti alması sağlanıyor.

AFP,ÖFŞ/CÖ

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