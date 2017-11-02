T24 LogoT24 Logo
Sağlık

“Dünyada her 8 kadından biri meme kanserine yakalanabilir”

İSTANBUL, (DHA)- MEME kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof

02 Kasım 2017 12:36

İSTANBUL, (DHA)- MEME kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Akın Yücel, “İstatistikler, dünyada her sekiz kadından birinin hayatının belirli bir döneminde meme kanserine yakalanacağını gösteriyor” dedi.

Kylie Minogue, Christina Applegate, Rita Wilson, Wanda Sykes gibi ünlü isimlerin de hayatlarının bir döneminde meme kanserine yakalandıklarını belirten Prof. Dr. Akın Yücel, “Amerikan Kanser Derneği’nin verilerine göre dünyada her yıl 1,3 milyon kadında meme kanseri görülüyor ve her yıl 465 bin kadın bu nedenle hayatını kaybediyor” dedi. Medyanın meme kanseri konusunda vatandaşları bilgilendirdiğini ve bu nedenle hastaların hastalık süreçlerini cesurca paylaştığını ifade eden Prof. Dr. Yücel, “Medyanın meme kanseri tedavisinin gelişim sürecinde yönlendirici etkisi olmuştur. Angelina Jolie’nin yüksek kanser riski taşıdığı için memelerini aldırması ile konu bir kere daha medyada yankılandı ve koruyucu mastektomi ameliyatları hızla arttı. Buna uygun plastik cerrahi teknikleri geliştirilerek estetik açıdan başarılı onarımlar yapılmaya başlandı” diye konuştu.

“MEME KAYBI ESTETİK BİR SORUN DEĞİL”

Vücut bütünlüğünün kaybedilen bu uzvun yerine konmasıyla sağlanacağını anlatan Prof. Dr. Yücel, “Modern tıbbın amacı sadece hastalıktan kurtarmak değil, yaşam kalitesini de artırmaktır. Meme kanseri hastalarının duygusal ve sosyal açıdan da iyi olabilmeleri için meme onarımları bir zorunluluktur. Meme kanseri hastaları onarım seçenekleri konusunda bilgilendirilmelidirler” dedi.

“EŞ ZAMANLI ONARIM BÜTÜNLÜĞÜ KORUYOR”

Memesi alınan kadınlarda görülen ruhsal, sosyal ve fiziksel sorunlara dikkat çeken Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burcu Çelet Özden ise, “Memesi alınarak vücut bütünlüğü bozulan kadınların sürekli yaşadığı travmayı hatırlaması, vücut algısını bozmakta ve toplumda kabul edilmeyeceğini düşünmesine neden olmaktadır. Kansere bağlı olarak memesi alınan hastaların tedavi sürecini iyileştiren en önemli etmen kadınların ameliyat sonrası vücut bütünlüğünü tekrar kazanmasıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar, tedavi sonrası eşzamanlı implant ile onarım yapılan hastaların psikolojilerinde belirgin iyileşme sağlandığını göstermektedir. Eşzamanlı onarımla beden bütünlüğünün korunması, hastanın kendi bedenine yabancılaşmasını engellemekte ve bu hastalar, kendine bakım ve kontrol muayenelerini aksatmama konusunda daha büyük bir özen göstermektedirler” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA MEME kanserininTürk Plastik RekonstrüktifEstetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof Dr Akın YücelKylie Minogue Christina Applegate Rita Wilson Wanda SykesProf Dr Akın YücelKanser DerneğininMedyanınProf DrAngelina JolieninBuna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24