Dünyada her 10 kişiden biri obez

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden The New England Journal of Medicine, 195 ülkede 35 yılı aşkın sürede gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde tamamlanan bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir konferansta obezite üzerine yapılan gelmiş geçmiş en kapsamlı araştırma olarak tanıtılan rapor, dünyadaki her 10 kişiden birini obez olduğu sonucuna vardı.

Araştırmanın başladığı 1980 yılından bu yana 73 ülkedeki obez sayısı iki katına çıkarken, raporda kiloyla bağlantılı hastalıklardaki artış için "tedirgin edici ve giderek büyüyen bir küresel sağlık krizi" tanımlaması kullanıldı.

Çocuklarda daha hızlı yayılıyor

Raporda ayrıca, çocuklardaki obezite oranı yetişkinlerden düşük olmasına karşın, 35 yıllık süre zarfında aradaki makasın hızla kapandığına dikkat çekildi.

2015 yılında dünya genelinde 107 milyon 700 bin çocuğun, 603 milyon 700 bin de yetişkinin obez olduğu açıklanmıştı. Aynı yıl gerçekleşen 4 milyon ölüm, Vücut Kitle Endeksi 24.5'un üzerinde olan kişilerin yaşadığı kilo sorunlarıyla özdeşleştirilmişti.

Vücut Kitle Endeksi, insanların kilolarının, boylarının metre cinsinden karesine bölünmesiyle elde ediliyor. Endeksi 24.5'in üzerinde olan kişiler fazla kilolu, 30 ve üzerindekiler ise obez olarak değerlendiriliyor.

2015'te ölen 4 milyon kişinin yüzde 40'tan fazlasının obez grubuna girmemesi, fazla kilolu olmanın dahi erken ölümü tetiklediği sonucunu ortaya koyuyor.

Sadece kilo değil risk de alıyorlar

Araştırmanın yazarlarından Dr. Christopher Murray, "Kilo almayı umursamayanlar; kalp damar rahatsızlığını, şeker hastalığını, kanseri ve diğer hayati tehlike oluşturan riskleri kabul etmiş oluyorlar" dedi.

Çalışmalarını ABD'nin Seattle kentindeki Washington Üniversitesi'nde Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) Direktörü olarak sürdüren Murray, "İnsanların her sene başında yarı ciddi şekilde verdikleri diyet kararlarının, yıl boyunca tutulması gereken sözler haline gelmesi gerekiyor" diye ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,CÖ/EC