Dünyada en sık kullanılan soyadları haritası yayımlandı; Türkiye'de birinci değişmedi

Çevrimiçi kredi firması NetCredit her ülkede en yaygın olarak kullanılan soyadlarının yer aldığı bir dünya haritası yayımladı. Dünyada en çok kullanılan soyadı Çin'deki 'Wang' ismi olurken, Türkiye'de ise birinciliği yine 'Yılmaz' aldı.

Soyadları genellikle şu 5 kategoriden birinde yer alıyor:

Toponimik (Konum ya da yer temelli) Meslekle ilgili Kişisel özellik Baba ya da ata kökenli ad Hamiliği belirten isimler

İlk kez Çin'de kullanıldı

Independent Türkçe'den Keremcan Karabatak'ın haberine göre, soyadları ilk kez nüfus sayımına yardımcı olması amacıyla M.Ö. 2582'de Çin'de kullanılmaya başlandı ve bu fikir kısa sürede dünya geneline yayıldı.

Orta Çağ boyunca Batı Avrupa'da nüfus arttıkça soyadları insaları birbirinden ayırmak için kullanıldı.

Günümüzde de birçok kişinin soyadı meslek ya da zanaatıyla ilgili olmayı sürdürüyor. NetCredit'in haritasına göre Almanya'da en yaygın soyadı olan "Müller" meslekle ilgili bir soyadı ve değirmenci anlamına geliyor.

ABD, Kanada, Avustralya ve Britanya gibi İngilizce konuşan ülkelerdeyse en yaygın soyadı "Smith". Bu kelime de demircilik (blacksmith) mesleğini icra edenler için ilk kez soyadı olarak kullanılmıştı.



ABD'de en çok kullanılan soyadı Smith olarak belirlendi





Türkiye'de en yaygın soyadı "Yılmaz"

Haritaya göre Türkiye'de en çok kullanılan soyadıysa kişisel özellik kategorisine giren "Yılmaz".

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 verilerinde de Türkiye'de en çok kullanılan soyadı Yılmaz olarak belirlenmişti. En çok kullanılan ikinci soyadı Kaya olurken, üçüncü sıraya Demir soyadının yerleştiği görülmüştü.

İlk 10'da yer alan diğer soyadları sırasıyla Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak sıralanmıştı.





Türkiye'de en çok kullanılan soyadı Yılmaz





Çin'de en sık kullanılan soyadıysa "Wang". Çince "Kral" anlamına gelen soyadına dünya genelinde yaklaşık 76 milyon kişinin sahip olduğu düşünülüyor. Bunu Hindistan'da en sık kullanılan soyadı "Devi" takip ediyor. Bu soyadını taşıyan 69 milyon kişi olduğu sanılıyor.

Rusya'da en çok kullanılan soyadı "Ivanova", Suudi Arabistan'da "Han", İspanya'da "Garcia", Yunanistan'da "Papadapulos", Irak'taysa "Muhammed" olarak belirlendi.