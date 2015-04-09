'Dünyada en hızlı yayılan din İslam'



Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan ve demografik araştırmalar yapan Pew Research Center‘ın tahminlerine göre, İslam dini, önümüzdeki 35 yıl içerisinde en hızlı yayılan din olmaya devam edecek. Pew'in araştırmasına göre Hrıstiyanların sayısı 2050 yılına kadar değişmeden dünya nüfusunun yüzde 31,4’ünü temsil etmeyi sürdürürken Müslümanların oranı yüzde 23,2'den yüzde 29,7'ye yükselecek. Yine de 2050 yılında Müslümanların toplam sayısı, yaklaşık 2 milyar 760 milyon ile yaklaşık 2 milyar 920 milyonluk Hrıstiyan sayısının altında kalacak.

Araştırmada en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke unvanını Hindistan’ın Endonezya’dan devralacağı belirtiliyor.

"The Future of World Religions" (Dünya Dinlerinin Geleceği) adlı araştırmaya göre, 35 yıl içerisinde Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 10,2‘sini Müslümanlar oluşturacak. Bu oran 2010 yılında yüzde 5,9 idi. Avrupa’da Türkiye ve Rusya dışında en fazla Müslüman nüfusun yaşadığı ülke ise İngiltere. Ülkede Müslümanların sayısı 7 milyon 760 bin dolayında. İngiltere’yi 7 milyon 540 binlik Müslüman nüfusu ile Fransa ve yaklaşık 7 milyon ile de Almanya takip ediyor.

Bununla birlikte küresel çapta dini inanç sahiplerinin sayısında da artış görülecek. Araştırmaya göre hiçbir dini inancı tanımayanların oranı, dünya nüfusunun yüzde 16,4’ünden 13,2’sine düşecek. Buna karşın Fransa ve Hollanda’da dini inancı olmayanlar nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturacak.