Uzmanların yaptığı bir araştırmaya göre, dünyada en çok diyabet hastası Çin’de.

Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nin araştırması, 2010 yılı verilerine dayandırılıyor.

Buna göre, Çin’de yaklaşık 140 milyon yetişkin diyabet hastası. Bu rakam, yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 11.6’sına denk geliyor.

Araştırma sonuçları, Çin’deki diyabet hastalarının sayısı, yetişkin nüfusunun yüzde 11.3’ünün diyabet hastası olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nden daha fazla.

Uzmanlara göre rakamların bu kadar yüksek olmasının sebebi Çin’de değişen beslenme alışkanlıkları ve hayat tarzı.

Verilerin ‘alarm seviyesinde’ olduğunu belirten raporda, “Gelecekte Çin’de ulusal bir önlem alınmazsa, diyabete bağlı kalp ve damar rahatsızlıkları, kalp krizi ve böbrek hastalıkları artacaktır” dendi.

Araştırmaya göre, Çinli diyabet hastalarının yalnızca yüzde 30’u hastalıklarının farkında.

Ülkede ekonomik büyümenin başladığı 1980 yılından sonra diyabet hastalarının sayısı da arttı.

Tüm dünya çapında, diyabet hastalarının sayısının 371 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam da dünya nüfusunun yüzde 8.3’üne denk geliyor.

Araştırmaya göre, diyabet hastalığı kentlerde yaşayan aşırı kilolu veya obez olan genç ve orta yaşlılarda daha sık görülüyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Denetim ve Önleme Merkezi (CDC), diyabetin körlüğe, böbreklerin iflasına ve bacak veya ayakların kesilmesine neden olabileceğini söylüyor. Kurum, diyabet hastalığının 2007 yılında ölüm sebepleri arasında yedinci sırada yer aldığını belirtiyor.

BBCTürkçe