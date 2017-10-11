Dünyada bir ilk; Vanuatu, 44 Bitcoin karşılığında vatandaşlık veriyor

Avustralya'nın doğusundaki ada ülkesi Vanuatu, yaklaşık 44 Bitcoin karşılığı vatandaşlık hakkı verecek.

Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ada ülkesi Vanuatu, 200 bin dolar karşılığı verdiği vatandaşlık hakkının başvurularında dijital para da kabul edeceklerini açıkladı.

Buna göre, 277 bin kişinin yaşadığı ülkeden vatandaşlık almak isteyenler yaklaşık 43.64 Bitcoin ödeyecek.

İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı Vanuatu'da yaşayanlar, aralarında İngiltere, Rusya ve Avrupa Birliği üyelerinin de olduğu 113 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Vatandaşlarına düşük vergi imkânı tanıyan ülkede çift pasaportlulara gelir vergisi uygulanmıyor.

Vanuatu, Bitcoin'le vatandaşlık veren ilk ülke oldu.